Даже в Турцию не улететь: россиянам станет недоступен отдых за границей

Похоже, скоро туризм в привычном его понимании, исчезнет. Зарубежные поездки останутся привилегией только очень богатых россиян. Таковы реалии нашего времени, хотя ни туроператоров, ни путешественников они не радуют и даже пугают.

Причиной закрытия массовых полетов в теплые страны по пакетным турам станет вовсе не закрытие границ или разорение гостиниц и курортов. Отели по-прежнему функционируют и всегда готовы к приему гостей, но вот цены на стандартный отдых от 7 до 10 ночей скоро достигнут критических показателей. За текущий год стоимость путевок вынужденно увеличили такие крупные компании, как Alpitour и TUI. Пока изменение ценовой политики коснулось только Турции и Испании. Но это только начало, отмечают эксперты. Стоимость пока не меняется только у египетских отельеров. И причина понятна. Путешественники не хотят рисковать, лежа на пляжах вблизи опасного сектора Газы.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Цены повышают не только владельцы отелей, но и авиаперевозчики. Даже лоукостеры нынче не предлагают путешественникам бюджетных перелетов. В итоге туры, которые раньше стоили около 50 тысяч рублей на человека, могут подорожать в разы. Прокатиться в другую страну смогут только миллионеры. Такая же ситуация была в начале 20 века, когда "простые смертные" вынуждены были сидеть дома, а богатеи наслаждались новыми эмоциями.

Даже сейчас поездки по миру пользуются спросом, несмотря на высокую стоимость, но у определенного контигента туристов. Россияне со средним достатком вынуждены довольствоваться отдыхом внутри страны, отчаянно ищут новые направления. Самое удручающее, что и в РФ цены начали увеличиваться на фоне ажиотажного спроса. Те же Адлер и Геленджик сегодня стоят дороже, чем год назад туристы отдавали за Грецию и Турцию. В Калининграде уже не хватает мест в гостиницах и частных гостевых домах. На улицах и пляже не протолкнуться из-за обилия отдыхающих.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Некоторые туристы настолько мечтают вырваться за границу, что берут кредиты на туры, а после ужимаются во всем, питаясь воспоминаниями о былой роскоши. Неизвестно, повернется ли тенденция в другую сторону, но пока настрой у туроператоров далеко не оптимистичный.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com