Изнанка Таиланда: названы главные минусы отдыха в Паттайе и на Пхукете

Таиланд вот уже не первый десяток числится в рейтинге самых райских мест для туристов. Тут тепло, вкусно, не так дорого, как в других странах. А пейзажи какие, залюбуешься! Не зря многие кинорежиссеры выбирают именно местные локации для съемок своих картин.

Но есть тут и немало таких деталей, которые запросто разобьют розовые очки и заставят поставить крест на этом чудном курорте. Да, увы, бывают случаи, когда путешественники попросту не желают возвращаться в эти края. И мотивы у них довольно весомые.

Источник фото: legion-media.ru

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Блогер Саша Коновалова в своем Дзен-канале рассказала о своем видении Таиланда, в котором, кстати, не просто гостила, а жила на постоянной основе. Вот о чем она хочет предупредить всех желающих посетить королевство впервые или вообще переехать сюда на ПМЖ.

Куча неведомой живности

Речь не только о насекомых, но и других экзотических существах, которых можно встретить не только на улице, но и в своем гостиничном номере. Комарья тут столько, что ни один спрей или крем не помогает. В санузлах хозяйничают сколопендры, а в кафе полно муравьев, готовых наброситься на вашу еду. В жилища тайцев часто наведываются гекконы. Как правило, опасности они не несут, но не всякий турист будет рад такому гостю. В тропиках и вовсе кишат вараны и много-много диких обезьян.

Эта ужасная плесень

Она тут везде, не только в туалетах. Почти все отели буквально зарастают этой неприятной на вид зеленью. И она не выводится никакими самыми сильнодействующими средствами. Тайцы привыкли просто замазывать ее краской в тон стен и пола, но это тоже не выход. Для плесени местный климат просто идеален: жарко, влажно, самое то для размножения.

Источник фото: legion-media.ru

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Одежда, шкафы, посуда и другое, если их не просушивать и не проветривать хотя бы месяц, тоже обретут благородный зеленый оттенок. Говорят, тут даже гаджеты ломаются от влаги.

Стирать придется руками

Речь о райских островах, где не принято устанавливать на виллах и в квартирах стиральные машины. В Паттайе и на Пхукете эти привычные нам бытовые приборы имеются, хотя местные не брезгуют постирать одежду и самостоятельно. Проблемы в этот никто не видит.

Горячей воды не дождешься

Конечно, тут есть индивидуальные нагревательные приборы, а еще летний душ, где вода быстро нагревается от солнца. Но централизованной подачи кипятка в дома не предусмотрено. Впрочем, на такой лютой жаре она не особо требуется.

Непонятные правила ПДД

Перестроиться на праворульное движение на дорогах — еще полдела. Дело в том, что правила в Таиланде почти никто не соблюдает. Все едут в хаотичном порядке, не всегда включают поворотники, но, как ни странно, никто ни в кого не врезается. Если и случается авария, то обычно виноваты в ней туристы. Переходить дорогу тоже опасно. Даже на пешеходном переходе водители не притормаживают.

Трудности перевода

Тайцы могут знать английский в совершенстве, но понять вы их все равно не сумеете. Всему виной странное тягучее произношение. А по-русски тут не говорят, не принято, хотя язык учат многие специально ради туристов. Придя в ресторан вне отеля или в ночной клуб, будьте готовы изъясняться на английском, ну или на пальцах. Гугл-переводчик вам в помощь.

Источник фото: legion-media.ru