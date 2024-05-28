Эти предметы нельзя вывозить из других стран: можно получить большой штраф

Возвращаясь с отдыха, многие люди любят прихватить с собой что-нибудь на память. Казалось бы, ничего страшного не случится, если, например, положить в чемодан парочку ракушек. Но на деле за их вывоз кое-где могут оштрафовать. И это касается не только морских жителей — вот что еще лучше не пытаться вывезти из других стран.

Что нельзя вывозить из Турции

Прежде всего, не вздумайте вывозить из турции кораллы, ракушки и камни. Их вывоз возможен только в том случае, если вы их купили и у вас имеется чек. А вот подбирать эти предметы с земли или вылавливать их с моря и забирать с собой — нельзя.

Официального запрета на вывоз всех камней не существует. Но поскольку в стране имеется большое количество объектов ЮНЕСКО, то любой камень в теории может оказаться частью наследия. Поэтому на таможне могут возникнуть вопросы.

Также проблемы могут возникнуть с крупными покупками, особенно коврами. Поэтому при себе стоит иметь чек. А тем, кто коллекционирует антиквариат, стоит быть осторожнее с вывозом изделий, изготовленных более полувека назад. Для этого должна иметься справка от министерства культуры.

Наконец, не стоит покупать муляжи кинжалов и любого другого оружия, поскольку его вывоз также под запретом.

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Что запрещено вывозить из Туниса

Из этой страны туристам нельзя вывозить лекарства, любые кожаные изделия, а также сувениры из пальмового дерева (не касается самих кокосов). Зато различные фигурки, произведенные из оливкового дерева, не попадают под запрет.

Еще нельзя вывозить хну — это связано с мерами безопасности по борьбе с запрещенными веществами. Были случаи, когда аферисты пытались провезти их под видом хны.

Также туристы не смогут вывезти с собой национальную валюту. Здесь даже нет допустимого минимума, так что можно и не пытаться.

Еще не стоит экспериментировать с камнями, по той же причине, что и в Турции, а при вывозе ювелирки и ковров лучше иметь при себе чек, чтобы пройти таможню.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Что нельзя вывозить из Вьетнама

Из Вьетнама не разрешается вывозить чучела таких животных, как черепахи, ящерицы, скорпионы и многие из насекомых. То же самое касается яиц редких птиц, птичьих гнезд, кораллов и экзотических растений. Нарушителям предусмотрен нехилый штраф — около 500 долларов.

Еще не получится вывезти с собой более пяти комплектов ювелирки на человека, если при себе не имеется разрешение Госбанка. А еще во Вьетнаме, как и в вышеперечисленных странах, действует запрет на вывоз ракушек.

А тем, кто отдыхал на острове Фукуока, стоит иметь в виду, что здесь действует запрет на вывоз рыбного соуса, который подают ко многим блюдам. Все из-за его специфического запаха — если соус прольется, то авиакомпания будет вынуждена менять обшивку, а идти на такие риски никто не хочет, пишет портал Chip Travel.

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