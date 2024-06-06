Эти российские курорты непопулярны у туристов, а зря: такой красоты не встретишь нигде

Летом россияне часто летят в Анапу, Калининград или посещают Минеральные воды. Но в России есть еще немало курортов, которые могут похвастаться красивой природой, просто они не так раскручены. Вот три таких направления.

Дивногорье, Воронежская область

Это музей-заповедник, который расположился под открытым небом и рассказывает посетителям древнейшую историю воронежского края. На территории заповедника немало удивительных растений и птиц, а также различных памятников эпохи палеолита. Но главная достопримечательность — Свято-Успенский Дивногорский монастырь. Он был построен, а, точнее, вырублен, в середине 17 века прямо в скалах.

А вместо банального пляжного отдыха в Воронежской области можно отправиться в урочище «Дюнные всхолмления». Его еще часто называют Донской Сахарой — песчаные дюны занимают здесь более 197 гектаров, что выглядит очень эффектно.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Утес Степана Разина, Саратовская область

Это место расположилось в 120 километрах от областного центра, на границе Саратовской и Волгоградской областей. Существует легенда, что именно в этом месте в 18 веке находился лагерь атамана Стеньки Разина, где он и прятал свой клад. Считается, что с вершины утеса ему было хорошо видно купеческие корабли, которые проплывали мимо. На них нападали и грабили.

Сейчас же приезжие сюда туристы могут полюбоваться уходящей вдаль Волгой без берегов и скалами, сложенными из кварцевых песков и меловых пород. А еще под обрывом протянулся галечный пляж, так что, если спуститься вниз, можно искупаться.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

«‎Хорошее место для отдыха с друзьями‎» ,

, «‎Очень красивый вид на Волгу и на окрестные белые скалы» ,

, «‎Места живописные, есть где отдохнуть», — отзываются об утесе побывавшие там туристы.

Хакасия

Эта республика — просто кладезь всевозможных достопримечательностей. Например, здесь можно полюбоваться наскальной живописью, возраст которой составляет более восьми тысяч лет. Рисунки встречаются и на выступах в скалах, и на плитах песчаника и на менгирах — каменных глыбах, установленных человеком.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Еще здесь обязательно стоит посетить природный парк Ергаки. Он понравится тем, кто любит горы, таежный лес, ледниковые озера, каньоны, реки и водопады. А любителям экстремальных активностей стоит посетить Туимский провал — здесь можно прыгнуть с тарзанки в пропасть или опробовать бейсджампинг — прыжки с фиксированных объектов со специальным парашютом.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru