По каким причинам страховая компания не заплатит туристам: не только алкогольное опьянение

Есть важные пункты, о которых не все знают.

Страховку практически всегда нужно оформлять при поездках за границу. Это якобы защищает туристов о лишних трат и делает отдых спокойнее в разы. Но так ли это на самом деле? Есть огромное множество причин, по которым компания откажет путешественнику в выплатах. Об этих подводных камнях знают не все, так как мелкий шрифт внизу договора читают лишь самые дотошные.

За что не заплатят

Если вы любите погонять на горных лыжах или сноуборде с горы, прыгнуть с резинкой, полетать на параплане, то в случае травмы денег вам точно не видать. Страховые знают, что риск сломать ногу или руку в таких случаях велик, поэтому заранее прописывают все на бумаге.

Когда на курорте у вас вдруг внезапно случилось обострение давней хронической болезни, то не надейтесь, что за лечение вам заплатят хоть несколько тысяч. Это тоже не является страховым случаем. Беременность, кстати, также не входит в страховой случай, поэтому все риски находясь в положении оценивайте сами.

Когда травма получена в состоянии алкогольного опьянения, то выделять на лечение деньги никто не будет. А если считать, что большинство россиян все-таки на отдыхе употребляют спиртные напитки, можно посчитать, сколько средств сэкономили на этом хитрые страховщики.

Источник фото: Legion-Media

Еще важный момент: если вы сначала обратились в больницу, а только потом позвонили по номеру телефона, указанному на страховом билете, то вам тоже не заплатят. Нужно делать все наоборот. Исключения составляют лишь случаи, угрожающие жизни. Управление авто или мотоциклом без документов, водительских прав тоже страховым случаем не является. И солнечные ожоги относятся к этой категории.

За что заплатят

Тогда возникает вопрос, а за что, собственно, вообще выплачивается страховка? Создается ощущение, что страховые агенты вообще только деньги берут за ненужные документы. Не нужно делать поспешных выводов.

Если вы потеряли багаж или опоздали на рейс, то страховой случай это покроет. Кишечные инфекции, подхваченные в отеле, травмы, не связанные с активным спортом, ДТП не по вашей вине, кража — все это должна покрыть компания, если это, конечно, прописано в договоре.

Источник фото: Legion-Media

Некоторые туристы оформляют расширенную премиум страховку и тогда она защищает и от сломанных ног на горных лыжах даже в состоянии алкогольного опьянения, и от укусов насекомых и змей, и солнечных ожогов.

Кстати, по статистике, чаще всего страховых случаев происходит в Турции, примерно половина от всех обратившихся. На втором месте черноморские курорты, а на третьем — Абхазия.

Источник фото: Legion-Media