Гигантский пряник для Екатерины II: как выглядел подарок к 75-летию Петербурга

В 1778 году, когда Санкт-Петербург отмечал свое 75-летие, тульские мастера создали настоящий пряничный шедевр — огромное изделие диаметром три метра. Этот гигантский пряник был не просто сладостью, а настоящим произведением искусства, передает сайт Живое наследие.

Дело в том, что на его поверхности была вылеплена точная панорама молодой столицы Российской империи — Санкт-Петербурга. Такой подарок преподнесли императрице Екатерине II, и она была искренне поражена его размерами.

Тульские пряники: история и секреты мастерства

Тульские пряники — это не просто сладости, это целая история и традиция, уходящая корнями в XVII век. Мастера пряничных дел в Туле славились своими навыками и секретами приготовления. Они передавались из поколения в поколение, и каждый мастер стремился сохранить уникальность своего рецепта.

Пряники для царского двора и важные события

Пряники в Туле пекли не только для простых людей, но и для царского двора. Помимо знаменитого пряника для Екатерины II, к другим важным событиям также относятся особые пряники: например, к коронации Николая II в 1896 году или к памятным датам, произошедшим с военными победами и знаменательными датами Тульского края. На пряниках часто оставляли надписи, орнаменты и даже портреты, превращая их в сувениры и памятные подарки.

Уникальность и культурное значение тульского пряника

Интересно, что после выпекания таких гигантских пряников печи иногда ломали, чтобы никто больше не смог создать подобного шедевра. Так что, если вдруг увидите огромный пряник с замысловатым узором, знайте — это не просто сладость, а целая история, запечатанная в тесте и глазури.