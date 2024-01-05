Гору жирной посуды помоете за пару минут: залейте ее этой «особой» жидкостью

Чаще всего ее просто сливают в раковину.

Любая хозяйка после застолья мечтает о волшебной палочке, которая поможет моментально отмыть десятки тарелок и блюд от остатков еды. Оказалось, такое средство есть. И посудомойка тут совсем не при чем.

Нужно использовать «особую» жидкость, которую большинство людей напрасно выливают в раковину. Речь о самой обычной воде после варки макарон.

В ней содержится большое количество крахмала, который отлично справляется с жиром. Достаточно залить посуду отваром, оставить на пару минут, а после сполоснуть под проточной водой и протереть чистой губкой. Вся грязь сойдет моментально, пишет автор блога Technotion.

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