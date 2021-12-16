«Извращению» Анастасии Волочковой нашли оправдание: «И на Руси было»

Эксперт объяснил, что странный предмет интерьера балерины не означает, что с ее психикой что-то не так

Балерина Анастасия Волочкова, нередко попадающая в различные скандалы, вновь оказалась в центре внимания пользователей. На этот раз — из-за странной вещи, появившейся у нее дома.

Артистка никогда не скрывала свою любовь к питомцам. Однако судьба ее последнего кота Лакки оказалась трагичной — животное скончалось из-за онкологии. Волочкова, дорожившая питомцем, решила не хоронить, а сделать из него чучело. Теперь оно стоит в ее спальне.

Узнавшие об этом пользователи посчитали, что у балерины серьезные проблемы с психикой. Однако таролог Марианна Абравитова поспешила разуверить всех, кто так полагает. В беседе с «Утро-Новости» она рассказала, что это распространенная практика. Тем более многие люди хранят дома прах своих родных.

Эксперт также отметила, что такое чучело не представляет опасности для владельца. От него невозможно заразиться, поскольку оно обработано специальными растворами.