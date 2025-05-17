Как Косая аллея в «Гарри Поттере»: как найти скрытый квартал за Финляндским проспектом

Даже не все местные бывали в этой части города.

Вы удивитесь, но даже коренные петербуржцы редко бывали здесь. Три тихие улицы — Саратовская, Астраханская и Оренбургская — спрятались за Финляндским проспектом, буквально в тени дома №1.

Когда-то они были частью полноценного квартала на Выборгской стороне, а теперь — затерянное пространство, скрытое от глаз, совсем как Косая аллея в сказказ о Мальчике Который Выжил. На карту Петербурга эти улицы попали ещё в XVIII веке, но в 1990-е почти исчезли с его ландшафта.

Нынешний облик квартала — это переплетение прошлого и настоящего: здесь соседствуют доходные дома начала XX века, забытые арки, дворы-колодцы и зелёные скверы, зажатые между заводскими корпусами и безликими многоэтажками советской эпохи.

Даже фасады домов рассказывают разные истории: один — с сохранившейся плиткой-кабанчиком и декоративными башенками, другой — урезан до безликого бетона в ходе реконструкции.

Уникальность этих улиц не только в архитектуре. Их редкая планировка — параллельные улицы, превращённые во внутридворовые проезды, — почти не встречается в других районах Петербурга. Здесь царит тишина, будто вы попали в маленький город в городе.

Конечно, местные вскинут руки и удивленно скажут, как же о них можно не знать, но пример из Сети подчеркивает обратное. Кварталы знают немногие. Они не на туристических маршрутах, о них редко пишут путеводители.

И всё же они жив — пусть и застроены новостроем, пусть тут и нет важны достопримечательностей. Прогуляйтесь здесь хотя бы раз — и вы откроете Петербург с неожиданной стороны.