Как проверить сливочное масло дома: только качественный продукт пройдет эти тесты

Сейчас в магазинах довольно легко отличить натуральное масло от спреда. О продукте без растительного жира ярко заявляет соответствующая надпись на упаковке. Но бывает, что после покупки товар все равно вызывает опасения. К счастью, протестировать его можно самостоятельно. Для этого не нужно обращаться в специализированную лабораторию.

Чтобы убедиться, что перед вами настоящее масло, можно попробовать заморозить его. Натуральный продукт будет твердым как камень. На оттаивание уйдет не менее 30 минут. А вот спред размягчится куда быстрее.

Также полежавшее в холодильнике масло не должно крошиться при нарезке. Такое бывает, если производители добавляют в состав воду или хранят товар в неподходящих условиях.

Еще можно положить масло в емкость с разведенной марганцовкой. Если в составе натуральные сливки, жидкость начнет светлеть, пишет автор Дзен-канала «Хозяюшка».

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