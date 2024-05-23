Камни, бусы и ячмень: как в древности определяли беременность

Современные технологии позволяют определить наступление беременности почти со стопроцентной точностью даже на раннем сроке. А как женщины узнавали об "интересном положении" в предыдущие столетия, когда не было ни тестов, ни УЗИ, ни анализов на ХГЧ? Использовали разные подручные методы. Вот самые любопытные из них. Некоторые из них могут показаться асбурдными, но они были рабочими, раз долгие годы служили людям.

Источник фото: Russian Look/Andrey Arkusha/Globallookpress.com

Russian Look/Andrey Arkusha/Globallookpress.com

Ячмень и пшеница

В Древнем Египте предположительно беременной девушке предлагалось помочиться на мешочки в двумя видами зерна. Если первым прорастал ячмень, значит она ждет мальчика. Пшеница означала девочку. А если росток так и не появился ни из одного мешка, считалось, что женщина не в положении. Кстати, здравое зерно в таком способе все же есть. Современные исследователи проводили схожий эксперимент и выяснили, что в 70% случаев, когда на мешочки мочилась беременная, семена прорастали. А вот мужчинам и небеременным дамам такого эффекта добиться так и не удалось.

Кирпич в глаза

Древние греки проверяли девушек на беременность следующим образом. Перед ее лицом крошили красный камень, растирая два куска друг о друга. Если пыль и частички минерала попадали в глаза и испытуемая начинала тереть их, это было признаком того, что в ее утробе зародилась жизнь. Возможно, по логике греков, беременные медлительны и не отличаются хорошей реакцией и изворотливостью, чтобы отмахнуться от песка и пыли.

Пульс как лакмусовая бумажка

Источник фото: Russian Look/Andrey Arkusha/Globallookpress.com

Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress.com

Китайская древняя медицина предполагала измерение частоты сердцебиения будущей матери. У беременных пульс разительно отличается, ускоряясь в разы. А как же волнение или одышка после быстрой ходьбы, - спросите вы? Да, способ более чем сомнительный, но иногда угадать все же получалось.

"Удушающий" прием

А вот наши предки придумали кое-что полюбопытнее. Если девушку подозревали в беременности, ей на шею вешали бусы, почти по размеру, не свободные. Когда через пару месяцев они начинали впиваться в кожу, будущую роженицу поздравляли с предстоящим прибавлением. С точки зрения современной медицины, метод имеет свою логику. У беременных значительно увеличивается в размере щитовидная железа, что приводит к "утолщению" шеи.

Источник фото: Russian Look/Andrey Arkusha/Globallookpress.com