Ковер с длинным ворсом снова будет как новый: поможет простая вещь с кухни

Ковер с длинны ворсом снова будет как новый: поможет простая вещь с кухни

Мягкое покрытие защищает ноги от холода. Но за модными коврами с длинным ворсом необходимо регулярно ухаживать, чтобы нити не слеживались. Если такая неприятность все же произошла, не стоит торопиться в химчистку. Вернуть изделию прежний вид поможет столовый прибор.

Речь идет о вилке. Поставьте ее на край ковра зубцами вниз и начинайте расчесывать ворсинки в разных направлениях. Такой способ подойдет для небольших изделий.

Поднять ворс на ковре большого размера можно щеткой с жесткими щетинками. Просто пройдитесь по поверхности вперед и назад. В ходе процедуры заодно соберутся мелкий мусор и волосы, пишет портал «Мисс чистота».

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