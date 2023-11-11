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Ковер с длинным ворсом снова будет как новый: поможет простая вещь с кухни

Ковер с длинным ворсом снова будет как новый: поможет простая вещь с кухни
Ковер с длинны ворсом снова будет как новый: поможет простая вещь с кухни

Забудьте о соде, уксусе и горчице.

Мягкое покрытие защищает ноги от холода. Но за модными коврами с длинным ворсом необходимо регулярно ухаживать, чтобы нити не слеживались. Если такая неприятность все же произошла, не стоит торопиться в химчистку. Вернуть изделию прежний вид поможет столовый прибор.

Речь идет о вилке. Поставьте ее на край ковра зубцами вниз и начинайте расчесывать ворсинки в разных направлениях. Такой способ подойдет для небольших изделий.

Поднять ворс на ковре большого размера можно щеткой с жесткими щетинками. Просто пройдитесь по поверхности вперед и назад. В ходе процедуры заодно соберутся мелкий мусор и волосы, пишет портал «Мисс чистота».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Советы
11 ноября 2023 14:30
Мария Радионова
Мария Радионова
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