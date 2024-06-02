Как не надо покупать туры: россиян предупредили о распространенной ошибке

В последние годы все большеу популярностью среди туристов пользуется система "Фортуна". За бросовую цену можно урвать путевки в хороший заграничный отель, обещают туроператоры. Россияне охотно ввязываются в авантюру, а потом кусают локти от досады. Объясняем, как действует эта хитрая схема и в чем ее подводные камни.

Источник фото: legion-media.ru

Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Итак, сегодня на сайте любого крупного туроператора можно найти так называемую лотерею. Купить "билетик" можно, скажем за 60 тысяч рублей. В итоге рулетка выдаст, в какой отель вы едете. Это может быть как роскошная гостиница на третьей береговой от моря, или посредственный вариант, зато всего в ста метрах от берега. Выбрать предварительно можно разве что звездность гостиницы и направлениею Например, турецкая Анталья, четыре звезды. А дальше уже решать не вам, в какой "бич резорт" вас направят.

Самый главный минус такой забавы — отказаться от тура вовсе, поменять номер или отель уже будет нельзя. Придется довольствоваться тем, что есть и делать выводы на будущее. Сами туроператоры не скрывают, что организована "Фортуна" для того, чтобы сбыть с рук неликвидные туры. Это могут быть варианты с не слишком разнообразной едой или бассейнами без подогрева. Поверьте, путевки в проверенные временем и тысячами туристов гостиницы и так купят, безо всяких "суперакций".

Источник фото: legion-media.ru

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Тут, как и в обычной лотерее, важную роль играет азарт. Если готовы пуститься во все тяжкие и спустить деньги на кота в мешке, играйте в "Фортуну". Только вряд ли она вам улыбнется. По статистике, отдыхом в рандомных гостиницах остаются довольны около 5% туристов. И те либо слишком непритязательны, либо лукавят, не желая признавать, что просто сглупили.

Эксперты рекомендуют не полагаться на удачу, а лучше доплатить те же 20-30 тысяч и забронировать действительно стоящее место. Хотя если очень любопытно, попробуйте поехать куда кривая выведет. Разок попасть на удочку можно и даже полезно.

Источник фото: legion-media.ru