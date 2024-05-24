Моются без мочалки и едят сырой фарш: эти повадки немцев приводят в недоумение жителей других стран

Всем известно, что жителям Германии присущ педантизм и четкое следование букве закона. Однако о некоторых других повадках немцев упоминают редко, хотя они определенно выделяют их из числа других народов.

Никаких мочалок

Как ни странно, отсутствие мочалок в немецких ванных комнатах обусловлено заботой о гигиене. Жители Германии считают, что этот предмет — настоящий рассадник бактерий. Поэтому моются в стране исключительно руками. Найти мочалки можно только в крупных хозяйственных магазинах, и качеством они не отличаются — быстро изнашиваются и приходят в негодность.

Сырой фарш на обед

Пока иностранцы обсуждают, насколько плох холодец, немцы лакомятся блюдом, которое россияне вряд ли решились бы попробовать. Речь о своеобразной намазке под названием mett. Делают ее, как правило, из свиного соленого и перченого фарша. Мясо сперва отделяют от жира, а потом прокручивают. Прямо в сыром виде его мажут на хлеб, а сверху посыпают кольцами репчатого лука.

Источник фото: Legion-Media

Молоток на рыбалку

Помимо снастей и закусок, немцы обязательно возьмут с собой на рыбалку молоток или маленькую биту. Ими стукают пойманную рыбу, чтобы та не мучилась. По правилам, запрещено держать пойманный улов в живом виде. Это считается негуманным. Если живую рыбу обнаружат на берегу, хозяину грозит штраф в размере 250 евро.

Источник фото: Legion-Media

Разбавленный сок

Жители Германии считают сок вредным, а потому либо разбавляют его газированной водой, либо кидают в стакан лед. Кстати, так же поступают и с вином.

Тест на идиотизм

Так называемый тест на идиотизм грозит тем, что шесть раз подряд не сдаст экзамен на получение водительских прав или будет задержан за езду в нетрезвом виде. Провинившимся необходимо ответить на ряд вопросов, чтобы подтвердить свою адекватность. Все они рассчитаны на логику.

Вот один из примеров: Сколько земли находится в яме размером 3 х 2 х 3 м? Ответ в данном случае — нисколько, так как в яме нет земли.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media