"Наставить рога": откуда пошло это выражение и что означало для наших предков

Популярное выражение "наставить рога" и сегодня часто применяется в отношении обманутых неверными женами мужей. А вот как зародился этот забавный фразеологизм, который, кстати, используют не только в России, но в других странах?

Языковеды выделяют сразу несколько версий, каждая из которых выглядит вполне состоятельной.

Бараны да и только

Мужья, за спиной которых женщины крутят шуры-муры с другими мужчинами, явно не отличаются умом и сообразительностью. Ну, сущие бараны, считали наши предки и были в чем-то правы. Едва ли внимательный и смышленый супруг не заподозрит, что его дама делит постель и свое тело с соперником. Измену можно заподозрить по массе факторов: от запаха чужих мужских духов до загадочных смс на телефон жены в час ночи.

Все дело в шлеме

Раньше, провожая мужей на войну, женщины водружали им на головы шлемы с рогами. Нетрудно догадаться, что в отсутствие благоверных они вовсе не скучали. Войны тогда могли длиться десятилетиями. Возвращались "рогоносцы", может, и с победой, но вот в личном плане сильно проигрывали.

Источник фото: legion-media.ru

Не стесняемся, разбираем рога

В древней Византии был один любопытный император, Комнин Андроник. Он был не прочь предаться страсти с красивыми женщинами, хотя женат был на юной и красивой девушке. Эту свою особенность он никак не мог побороть, да и не хотел. И чтобы задобрить мужей, с чьими супругами он имел интимную близость, правитель выписывал им разрешение на охоту в своих лесах. А некоторым даровал свои трофеи, отборные оленьи рога.

Правда, Андронику приписывали и еще одну традицию. Несколько раз в год он устраивал своеобразный перфоманс на главной городской площади. Император вывешивал на всеобщее обозрение рога убитых им оленей и называл имена тех мужчин, в честь кого добыт трофей. Подразумевалось, что это делалось ради публичной насмешки над обманутыми мужьями.

Источник фото: legion-media.ru

Сегодня рога стали одним из главных символов супружеских измен. Причем, фраза "наставить рога", как и в древности, относится только к сильному полу. Если мужчина изменяет супруге, то про него чаще говорят "пошел налево", что звучит более нейтрально. Вероятно, такое несоответствие укрепилось потому, что предательство со стороны мужчин по сей день воспринимается обществом более лояльно, чем если бы изменяла женщина. Первые от природы полигамны, тогда как прекрасная половина с рождения склонна к "лебединой верности".

Источник фото: legion-media.ru