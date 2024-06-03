Не дарят цветы и не делают замечаний: этих странных привычек американцев россиянам не понять

Американцев часто упрекают в неискренности и фальшивых улыбках. Однако эту черту характера можно понять и как проявление вежливости. К тому же у жителей США есть куда более удивительные для некоторых других народов привычки.

Не дарят цветов на свидании

Оказывается, это объясняется вовсе не скупостью граждан США. Просто в обществе сложилось мнение, что производить впечатление на девушку таким образом будет лишь неудачник. Уверенному же в себе мужчине подобные хитрости ни к чему.

Источник фото: Legion-Media

Сразу жалуются в полицию

Если вы каким-либо образом нарушаете закон, не стоит опасаться того, что вам сделают замечание. Однако безнаказанным вы не уйдете. Если американец заметит, что творится что-то неладное, то обязательно доложит в полицию. Тогда разбираться будут уже органы правопорядка.

Не ходят за солью к соседям

Если у вас внезапно закончились соль или сахар в США, не стоит рассчитывать на помощь американских соседей. Просить о подобном, как и о деньгах в долг, считается неприличным. Жители Штатов привыкли рассчитывать только на себя и ждут того же от других.

Источник фото: Legion-Media

Почти не ходят пешком

Почти у каждого американца есть свой автомобиль. Причем появляется он довольно рано — еще в школьные годы. Благодаря этому жители США практическим никогда не ходят пешком. Выходя из дома, они сразу же запрыгивают в машину. Исследование 2023 года показало, что всего 12% всех походов и путешествий в США совершается пешком. Это один из самых низких показателей во всем мире.

Не разуваются дома

Возможно по голливудским фильмам или сериалам вы замечали, что американцы никогда не разуваются, приходя домой. По дому они ходят в той же обуви, в которой ходили на улице. Более того, граждане США могут спокойно разместиться в ботинках прямо на диване. Ковролин на полу — тоже не помеха. Это считается совершенно нормальным. Это связывают с тем, что в Штатах принято мыть улицы шампунем. А продуманная система канализации позволяет воде после дождя быстро уходить с тротуаров. Свою роль играет и привычка передвигаться на автомобиле.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media