Не милый сувенир, а агрессор с панцирем: почему нельзя покупать мини-черепашек в Египте и Тунисе

Любителям привезти интересные сувениры из Египта и Туниса рассказали об опасности покупки одного вида подарков. И хотя выглядят они ну очень мило и стоят копейки, привозить такое домой точно не надо.

Наверняка и вы наблюдали, как проворные уличные торговцы уговаривают туристов купить крохотных забавных черепашек. Их отдают почти даром, и некоторые берут по пять и более штук, рассчитывая удивить родных и коллег диковинным презентом. Но спустя пару месяцев после покупки живой сувенир отчаянно пытаются пристроить в "добрые руки" или вовсе относят к ближайшему пруду.

Источник фото: Russian Look/Vladimir Snatenkov/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Так вот, запомните нижеследующую информацию раз и навсегда и не повторяйте чужих ошибок. Красноухие черепахи могут стать сущим наказанием даже для терпеливых владельцев. Из симпатичного мини-питомца они очень быстро вырастают в монстра больше трех килограммов весом. При этом египетские продавцы черепах будут до последнего уверять вас, что эта порода карликовая, и в размерах не увеличится. Не верьте!

Немного об особенностях ухода за этим земноводным. Если черепаху вы урвете за бросовую цену, она начнет разорять вас на такие суммы, что хоть караул кричи. Во-первых, ей необходим вместительный аквариум примерно на 200 литров объемом. В емкости должен быть установлен специальный обогреватель, так как комнатной температуры воды черепахам недостаточно. Не забудьте и про мощный фильтр, который будет очищать аквариум от испражнений. А делает свои деликатные дела это существо исключительно в воде.

Источник фото: Russian Look/Vladimir Snatenkov/Globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Прибавьте затраты на дорогостоящий корм, включающий рыбу, морепродукты, червей, кормовых крысят и прочее. Рацион черепахи обязан быть разнообразным. Но учтите, что в благодарность за уход и заботу за живым сувениром вы не получите ровным счетом ничего. Черепаху едва ли можно взять на колени и поглаживать, как кошку. У нее очень острые зубы, и телячьи нежности она может воспринять превратно. Уж если укусит, рана будет сильно кровоточить и не скоро заживет.

Сразу предупредим, что приюты для животных и зоопарки категорически отказываются брать красноухищ черепах даже на передержку. Очень уж проблемны эти постояльцы. Знакомым и друзьям вы их тоже едва ли всучите. Придется либо мучиться годами, либо брать грех на душу. Проще вообще никогда не иметь дел с этими животными, если, конечно, у вас не вагон терпения.

Источник фото: Russian Look/Vladimir Snatenkov/Globallookpress.com