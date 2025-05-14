Секреты социальной поддержки: малоизвестные льготы для пенсионеров, о которых стоит знать

В 2025 году государство расширило меры поддержки пенсионеров, но большинство этих льгот не начисляются автоматически. По данным Минтруда, 43% российских пенсионеров не получают положенные им льготы именно из-за незнания своих прав и нежелания заниматься оформлением документов.
Как не упустить выгоду и сэкономить до 50% бюджета?
Налоговый вычет за лечение: вернуть 13% от расходов
Возмещение 13% от расходов на платные медицинские услуги и лекарства (в пределах 120 000 ₽ в год). Это — значительная сумма, которая может помочь покрыть расходы на здоровье. Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо собрать чеки и документы, подтверждающие оплату медицинских услуг и лекарств, и подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию.
Особенность 2025 года. Пенсионеры могут получить вычет даже при отсутствии доходов, облагаемых НДФЛ, за счет переноса на предыдущие 3 года. Это означает, что даже если нет официального дохода в настоящее время, можно вернуть налог за прошлые периоды.
Субсидии на ЖКУ: снижение платежей на 50%
Как пишет канал «Юридический навигатор: от прав к решениям», если расходы на коммуналку превышают определенный процент от дохода, можно получить субсидию на оплату ЖКУ.
Если расходы на коммуналку превышают 15% от дохода пенсионера (в Москве — 10%), можно получить компенсацию. Для получения субсидии необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие доход и расходы на коммунальные услуги.
Расчет и условия получения субсидии на ЖКУ
|Параметр
|Значение
|Описание
|Условие получения
|Расходы на ЖКУ должны превышать определенный процент от дохода пенсионера
|- Регионы (кроме Москвы)
|15%
|Максимально допустимая доля расходов на ЖКУ от дохода
|- Москва
|10%
|Максимально допустимая доля расходов на ЖКУ от дохода
|Пример расчета (2025 год)
|- Пенсия
|24 900 ₽
|Ежемесячный доход пенсионера
|- Платежи за ЖКУ
|8 000 ₽
|Ежемесячные расходы на коммунальные услуги
|- Порог (15%)
|3 735 ₽
|15% от пенсии (24 900 ₽ × 0.15)
|- Размер субсидии
|4 265 ₽/мес
|Разница между платежами за ЖКУ и порогом (8 000 ₽ – 3 735 ₽)
Бесплатный проезд: не только автобус, но и поезда
|Вид транспорта
|Льгота / скидка
|Условия получения
|Необходимые документы
|Особенности / Примечания
|Городской транспорт
|Бесплатный проезд
|В 65 регионах РФ, льгота предоставляется автоматически в большинстве регионов
|Обычно удостоверение пенсионера
|В некоторых городах (СПб - речные трамваи, Казань - метро)
|Пригородные поезда
|Скидка 50% для пенсионеров старше 70 лет
|Возраст 70+ лет
|Паспорт или другой документ, подтверждающий возраст
|В ряде регионов федеральные и региональные льготы; бесплатный проезд входит в соцуслуги
|Дальний след (поезда РЖД)
|Компенсация 25% стоимости билетов раз в 2 года (программа «Социальный туризм»)
|Сохранять билеты, обращаться в отдел соцзащиты
|Билеты, заявление в соцзащиту
|Компенсация возвращается после поездки, требует оформления заявления
|Скоростные поезда («Сапсан»)
|Скидка 30% для граждан старше 60 лет
|Возраст старше 60 лет
|При покупке билета - автоматическое применение скидки в кассе или выбор тарифа Senior онлайн
|Действует круглый год, кроме летнего периода
В Санкт-Петербурге льгота распространяется на речные трамваи, а в Казани — на метро. Это делает путешествия по городу более доступными.
Льготы по налогам: платежи за квартиру, дачу и землю
Что списать? Налог на имущество. Полное освобождение для пенсионеров (1 объект каждого типа: квартира, дача, гараж). Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговую инспекцию.
Земельный налог. Вычет 6 соток из кадастровой стоимости участка. Для получения вычета необходимо подать заявление в налоговую инспекцию.
Транспортный налог. Льгота зависит от региона (например, в Москве отменен для авто мощностью до 70 л.с.). Условия предоставления льготы необходимо уточнять в налоговой инспекции по месту регистрации.
Бесплатное зубопротезирование: не платите за улыбку
Право на льготу имеют пенсионеры с доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов (в 2025 году — 23 010 ₽). Для получения льготы необходимо обратиться в стоматологическую поликлинику и предоставить документы, подтверждающие доход.
Исключения: драгоценные металлы и керамика (оплачиваются отдельно). Бесплатное зубопротезирование позволяет пенсионерам сохранить здоровье и улучшить качество жизни.
Социальная доплата: если пенсия ниже минимума
Прожиточный минимум в 2025 году: 15 340 ₽. Если пенсия меньше этой суммы, то есть право на социальную доплату.
Что делать? Подать заявление в ПФР на федеральную или региональную доплату. Социальная доплата позволяет увеличить доход до прожиточного минимума, что является важной мерой поддержки для пенсионеров.
Бесплатные лекарства: что входит в список
По программе «Здоровье нации» пенсионеры с хроническими заболеваниями (диабет, гипертония) могут получать:
Инсулин. Гипотензивные препараты. Обезболивающие. Для получения бесплатных лекарств необходимо иметь рецепт от врача и обратиться в аптеку, участвующую в программе.
Важно действовать, а не ждать
Не надо надеяться на автоматическое начисление льгот — 90% из них требуют личной инициативы. Чтобы воспользоваться всеми льготами, необходимо обратиться в соответствующие инстанции и подать заявление с необходимыми документами. Лучше потратить день на сбор документов, чтобы годами экономить на лекарствах, ЖКУ и налогах. Главное помнить: государство помогает только тем, кто стучится в дверь.