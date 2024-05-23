Не только жжение в желудке и тошнота: что будет, если случайно выпить бензин

И школьникам известно, что нельзя пить горючие технические жидкости. Но взрослые дяди порой забывают о рисках. К примеру, переливая бензин из бака в канистру, они смело кладут в рот резиновую трубочку и втягивают в себя воздух, чтобы запустить процесс. Но вместе с парами бензина в ротовую полость часто попадают и капли топлива. А это очень опасно и грозит серьезными последствиями, вплоть до летального исхода.

Сотрудники АЗС тоже часто проглатывают бензин из-за несоблюдения техники безопасности. В бытовых условиях инциденты случаются, когда топливо хранят в пластиковых бутылках из-под пива и лимонада. В спешке и по незнанию можно запросто схватить не ту тару и отхлебнуть ядовитую жидкость. Иногда бензин пьют добровольно. Например, на спор, но этой русской рулетке логичного объяснения нет и быть не может.

Источник фото: Russian Look/Viktor Chernov/Globallookpress.com

Vladimir Baranov/Globallookpress.com

Что же происходит с организмом, когда в него попадает бензин? Начинается симпотматика с резких болей в области желудка. Наблюдается головокружение, головные боли, тошнота и рвота. Развития сильнейшего отравления избежать не удается почти никому. Как правило, в полной мере оно проявляется спустя шесть часов после проглатывания жидкости. Кожные покровы заметно желтеют, а на узи можно наблюдать, как раздувается пораженная печень.

В отдельных случаях наступает смерть человека. Зависит от состояния его здоровья и количества проглоченного бензина. Не стоит забывать, что даже вдыхать пары горючего очень опасно. Оно является летучим веществом и мгновенно отравляет токсичными парами. Стоит несколько минут пробыть в гараже или другом закрытом помещении, где стоят открытые канистры с бензином, как последует предобморочное состояние.

Источник фото: Russian Look/Viktor Chernov/Globallookpress.com

Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Как правило, врачи наблюдают сильный тремор конечностей пациента, посинение губ и носогубного треугольника вследствие нехватки кислорода, тошноту, рвоту и полную потерю сознания.

Конечно, главный совет, который стоит запомнить: контактировать с бензином надо крайне осторожно. Не пробовать его на вкус и не вдыхать ни в коем случае. Но если уж такое случилось, важно знать правила первой помощи. Для начала надо вызвать "скорую", затем снять всю обтягивающую одежду и выйти (или вынести пострадавшего) на воздух. Допустимо вдыхание нашатыря, чтобы предотвратить потерю сознания. Остальные манипуляции, включая промывание желудка, назначение медикаментов и капельниц, лучше доверить опытным докторам.

Источник фото: Russian Look/Viktor Chernov/Globallookpress.com