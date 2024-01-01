Не выбрасывайте мандариновые корки: вот как их используют опытные хозяйки

Один из неизменных атрибутов Нового года — мандарины. Бывает, что шкурки от них приходится собирать по всему дому. Не спешите сразу отправлять их в мусорное ведро. Опытные хозяйки нашли для остатков более полезное применение.

К примеру, шкурки пригодятся для того, чтобы очистить изнутри микроволновую печь. Налейте в небольшую емкость немного воды и поместите в нее остатки цитрусовых. Затем поставьте все в печку и включите ее на пару минут. Прибор должен работать на максимальной мощности.

После окончания процедуры подождите пять минут и вынимайте тарелку. Все внутренние загрязнения можно будет удалить обычной салфеткой или бумажным полотенцем, пишет «Новый очаг». А приятный аромат станет бонусом к чистоте.

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