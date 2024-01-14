Так мыть сковороду с антипригарным покрытием категорически нельзя: «убьете» за один присест

Хозяйки могут собственноручно испортить новую качественную сковороду, допустив нелепую ошибку. Видимые признаки порчи появятся не сразу, но впоследствии поверхность утвари покроется трещинами, а еда начнет прилипать и пригорать. При должном уходе такого не случится.

Мытье жирной сковородки — один из самых неприятных эпизодов в уборке. Поэтому руки сами тянутся опустить посуду в воду сразу после жарки. А чтобы утварь поскорее остыла, ее подставляют под ледяную струю, но так делать категорически запрещено.

Из-за резкого перепада температур посуда деформируется. Антипригарное покрытие вздувается и со временем приходит в негодность. Если помыть емкость хочется сразу, заливайте ее горячей жидкостью, говорится на сайте «Вкуснятина».

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