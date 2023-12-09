Меня зовут Валерия! С детства я хотела быть ресторанным критиком, вдохновившись любимым мультфильмом "Рататуй". Поэтому начала много писать. Благодаря моей романтичной натуре стала выпускать для подростков истории любви: и даже обрела фанатов.

В университете четко поняла для себя: хочу знать все и обо всех. К этому стремлюсь и до сих пор.

Могу рассказать о политической обстановке почти в любой стране мира, объяснить, как работают те или иные экономические процессы и, наконец, почему Ольга Бузова и Юлия Барановская не любят футболистов, и что не поделили Филипп Киркоров и Николай Басков.

С радостью продолжу выяснять все то, что еще не удалось выяснить. И обязательно расскажу об этом дорогому читателю.