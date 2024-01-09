Так самоклеящиеся крючки точно не отвалятся: вот что нужно сделать для крепкого сцепления

Крючки для дома на присосках или клеевой основе выручают, если не хочется делать лишние дыры в стенах. Вещица очень удобная как для кухни, так и для ванной. Единственная проблема — они постоянно отваливаются. Виной тому неправильный подход к делу.

Перед покупкой обращайте внимание на срок годности изделия. Это может повлиять на состояние клея, который теряет свои липкие свойства со временем.

Кроме того, прежде чем прикрепить крючок, нужно обязательно обработать и обезжирить поверхность. Присоски тогда точно встанут намертво. Лучше всего использовать технический спирт или жидкость для снятия краски с кожи. Наклейку же рекомендуется как следует прогреть феном, как и стену, чтобы крючки постоянно не отваливались, советует Дзен-канал «Честный автор».

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