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Так самоклеящиеся крючки точно не отвалятся: вот что нужно сделать для крепкого сцепления

Так самоклеящиеся крючки точно не отвалятся: вот что нужно сделать для крепкого сцепления
Почему крючки на клее или присосках отваливаются

Решение достаточно простое.

Крючки для дома на присосках или клеевой основе выручают, если не хочется делать лишние дыры в стенах. Вещица очень удобная как для кухни, так и для ванной. Единственная проблема — они постоянно отваливаются. Виной тому неправильный подход к делу.

Перед покупкой обращайте внимание на срок годности изделия. Это может повлиять на состояние клея, который теряет свои липкие свойства со временем.

Кроме того, прежде чем прикрепить крючок, нужно обязательно обработать и обезжирить поверхность. Присоски тогда точно встанут намертво. Лучше всего использовать технический спирт или жидкость для снятия краски с кожи. Наклейку же рекомендуется как следует прогреть феном, как и стену, чтобы крючки постоянно не отваливались, советует Дзен-канал «Честный автор».

Источник фото: Скриншот "HASKO Украина" / YouTube

Общество Дом Советы
9 января 2024 09:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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