Не сгниют и не пожелтеют: такие шторки для ванной будут служить десятилетиями

Менять шторки в ванной комнате приходится как перчатки, то есть по несколько каждый год. Материал быстро покрывается желтым налетом, начинает гнить и плесневеть. Но со всеми этими трудностями сталкиваются лишь те, кто пытается сэкономить.

Речь идет о дешевых полиэтиленовых занавесках, срок годности которых весьма небольшой. При регулярной чистке дольше протянут виниловые изделия. А вот синтетические ткани будут служить веками, к тому же и заморочек с ними меньше. Такие шторки хорошо отстирываются в машинке.

«Режим стоит выбрать деликатный без сильного отжима, а температура не должна превышать 40 градусов. При таком уходе аксессуар способен прослужить до 10 лет», — поделился с порталом «7 дней» технолог сервиса Qlean Данила Новиков.

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