Вкус такой же, а возни меньше: на «ленивые» суши потратите 15 минут

И крутить ничего не нужно.

Домашние японские роллы требуют очень много усилий, а заказывать доставку не всем по карману. Тем не менее порадовать членов семьи иностранной кухней можно и без всякой возни. С «ленивым» рецептом на все про все уйдет не больше 15 минут.

Вам понадобятся:

рис — 60 г,

яблочный уксус — 1 ст. л.,

сахар — 1 ч. л.,

соль — 0,5 ч. л.,

авокадо — 1 шт.,

слабосоленая красная рыба — 100 г,

творожный сыр — 120 г,

большие огурцы — 2 шт.,

кунжут и соевый соус по вкусу.

Рис поставьте вариться, а пока нарежьте огурцы. Поделите их на две половинки и достаньте ложкой жидкую сердцевину. Авокадо и рыбу превратите в красивые кубики.

Слегка остывший рис перемешайте с уксусом, солью и сахаром. Нафаршируйте огурцы крупой, сверху пойдет слой творожного сыра. Для эффектности подачи лучше использовать кондитерский мешок. Затем выложите кусочки авокадо и рыбы. Посыпьте кунжутом и ставьте на стол с порцией соевого соуса, передает портал «Рамблер».

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