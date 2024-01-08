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Вкус такой же, а возни меньше: на «ленивые» суши потратите 15 минут

Вкус такой же, а возни меньше: на «ленивые» суши потратите 15 минут
Как приготовить «ленивые» суши за 15 минут

И крутить ничего не нужно.

Домашние японские роллы требуют очень много усилий, а заказывать доставку не всем по карману. Тем не менее порадовать членов семьи иностранной кухней можно и без всякой возни. С «ленивым» рецептом на все про все уйдет не больше 15 минут.

Вам понадобятся:

  • рис — 60 г,
  • яблочный уксус — 1 ст. л.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • соль — 0,5 ч. л.,
  • авокадо — 1 шт.,
  • слабосоленая красная рыба — 100 г,
  • творожный сыр — 120 г,
  • большие огурцы — 2 шт.,
  • кунжут и соевый соус по вкусу.

Рис поставьте вариться, а пока нарежьте огурцы. Поделите их на две половинки и достаньте ложкой жидкую сердцевину. Авокадо и рыбу превратите в красивые кубики.

Слегка остывший рис перемешайте с уксусом, солью и сахаром. Нафаршируйте огурцы крупой, сверху пойдет слой творожного сыра. Для эффектности подачи лучше использовать кондитерский мешок. Затем выложите кусочки авокадо и рыбы. Посыпьте кунжутом и ставьте на стол с порцией соевого соуса, передает портал «Рамблер».

Источник фото: Изображение от FLY:D на Unsplash

Общество Кулинария Рецепты
8 января 2024 08:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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