Эти фрукты 99% людей едят неправильно: по-другому гораздо вкуснее и удобнее

Сладкие фрукты способны заменить вредные лакомства на диете, да и просто доставляют невиданное удовольствие. Однако большинство людей и не подозревают, что выбрали неверный подход к тем или иным плодам, а потому они кажутся им невкусными. Тем не менее это легко исправить.



Грейпфрут



Любителей цитрусового гиганта найдется не так уж и много. Причина тому — горечь, которую дает верхний слой кожуры фрукта. Если ситуация вам хорошо знакома, попробуйте есть грейпфруты ложкой. Это поможет избежать попадания белых стенок в рот. В идеале нужно использовать зазубренный прибор. Просто разрежете плод пополам и достанете сочную мякоть без лишних хлопот.



Хурма



Чтобы насладиться хурмой на максимум, ее лучше заранее охладить. Тогда плоды не будут такими вяжущими. После этого можно будет съесть фрукт ложкой. Для этого нужно отрезать стебель с листком, затем разделить хурму пополам.



Кожуру тоже можно есть в самом конце. Из-за того, что она слишком тонкая, фрукт не получается грызть как яблоко. Шкурка рвется, пачкает руки и лицо. Использование ложки поможет избежать всех этих неприятностей.



Яблоки



После поедания фруктов в руках остается огрызок, который отправляется в помойку. На самом деле с этим действием человек теряет массу полезных веществ для организма. В сердцевине содержится клетчатка, улучшающая пищеварение, а также калий.



Чтобы не упустить шикарную возможность насытиться витаминами, начинайте есть яблоки снизу или сверху. А не сбоку, как обычно. Если употреблять в пищу не только кожуру и мякоть, но и внутреннее содержимое яблока, можно получить значительно больше необходимых веществ, говорится на портале Adme.media.

Источник фото: Фото: Charles Betito Filho на Unsplash