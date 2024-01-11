Без терки и ножа: с этой хитростью измельчите яйца за одну минуту

Сами бы никогда не догадались.

Некоторые инструменты лежат на кухне без дела годами, хотя могут пригодиться в трудную минуту. Вспомните про этот совет, когда в очередной раз будете нарезать вареные яйца. И больше не придется долго мучиться с ножом или теркой.

Целый десяток вполне реально измельчить за считаные секунды. Просто найдите в дальнем ящике ту самую советскую толкушку для картофеля с отверстиями. Хотя подойдет и обычная шумовка.

Почистите яйцо, положите его на тарелку и надавите толкушкой. Повторяйте манипуляции, пока не закончится продукт. В итоге уже через минуту перед вами окажется целая миска измельченного ингредиента для салата или закуски, говорится на Дзен-канале «Она знает».

Источник фото: Изображение от Alexander Grey на Unsplash