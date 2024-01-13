Про оливье забудете до следующего Нового года: салат «Царский» станет главной изюминкой застолья

Название уже о многом говорит.

Нет смысла ставить на праздничный стол в честь Старого Нового года оливье и селедку под шубой, от которых после 31 декабря начинает воротить. А вот салат «Царский» сразу окажется в центре внимания. Гости съедят все до последней крошки.

Вот что вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г,

кальмары — 300 г,

креветки —100 г,

красная икра — 1 баночка,

яйца — 10 шт.,

лук — 1 шт.,

майонез и специи по вкусу.

Отварите кальмаров, креветки и яйца до готовности. Остывшие ингредиенты нарежьте на небольшие кусочки. Объедините их в одной миске, добавьте икру, оставив часть для украшения. Заправьте салат майонезом, поперчите. «Морепродуктовый взрыв» все оценят по достоинству, говорится на сайте «Повар.ру».

Источник фото: Скриншот "Калнина Наталья" / YouTube