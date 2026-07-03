Погода 3 июля: в Петербурге ожидается небольшой перерыв без дождей

В Петербурге намечается небольшой перерыв в осадках — погода даст горожанам немного передохнуть между двумя циклонами. Синоптики обещают сухую погоду днём, но расслабляться не стоит: уже к вечеру дожди вернутся.
Что говорят синоптики
Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, как будет меняться погода.
Циклон «Юна», который пришёл со стороны Европы, остаётся активным и способен принести в город до трети месячной нормы осадков. При этом есть шанс, что дождь закончится даже чуть раньше — уже к вечеру.
Прогноз на ближайшие сутки
- Днем 3 июля в Петербурге ожидается сухая погода, температура поднимется до +20…+22 градусов.
- К вечеру осадки вернутся — придёт новый циклон.
- Температура в течение дня останется в пределах +15…+17 градусов, а во второй половине суток ветер усилится до 7–12 м/с и сменит направление на западное и северо‑западное.
Практические советы
Если хочется успеть что‑то сделать на улице, лучше планировать активности на дневное время. Прогулка по набережным, выезд за город или пикник — сейчас для этого самый подходящий момент.
А вот вечерние планы лучше держать гибкими: погода может быстро измениться.
В Петербурге будет короткий промежуток сухой погоды — им стоит воспользоваться. Но не стоит забывать, что дожди скоро вернутся, а ветер станет сильнее. Лучше заранее продумать запасные варианты на случай непогоды.
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