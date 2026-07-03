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Погода 3 июля: в Петербурге ожидается небольшой перерыв без дождей

Опубликовано: 3 июля 2026 06:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Погода 3 июля: в Петербурге ожидается небольшой перерыв без дождей
фото Городовой ру
Солнца будет мало, но хотя бы без зонтов

В Петербурге намечается небольшой перерыв в осадках — погода даст горожанам немного передохнуть между двумя циклонами. Синоптики обещают сухую погоду днём, но расслабляться не стоит: уже к вечеру дожди вернутся.

Что говорят синоптики

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, как будет меняться погода.

Циклон «Юна», который пришёл со стороны Европы, остаётся активным и способен принести в город до трети месячной нормы осадков. При этом есть шанс, что дождь закончится даже чуть раньше — уже к вечеру.

Прогноз на ближайшие сутки

  • Днем 3 июля в Петербурге ожидается сухая погода, температура поднимется до +20…+22 градусов.
  • К вечеру осадки вернутся — придёт новый циклон.
  • Температура в течение дня останется в пределах +15…+17 градусов, а во второй половине суток ветер усилится до 7–12 м/с и сменит направление на западное и северо‑западное.

Практические советы

Если хочется успеть что‑то сделать на улице, лучше планировать активности на дневное время. Прогулка по набережным, выезд за город или пикник — сейчас для этого самый подходящий момент.

А вот вечерние планы лучше держать гибкими: погода может быстро измениться.

В Петербурге будет короткий промежуток сухой погоды — им стоит воспользоваться. Но не стоит забывать, что дожди скоро вернутся, а ветер станет сильнее. Лучше заранее продумать запасные варианты на случай непогоды.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Приозерском районе ограничат движение с 5 июля.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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