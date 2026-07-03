Львам - возможности, Стрельцам - подарки: финансовый гороскоп на 4 июля 2026 года - коснется всех знаков

Портал “Городовой” опубликовал финансовый гороскоп на 4 июля 2026 года. Прогноз затронет каждый знак Зодиака.
Овнам предоставится шанс улучшить финансовое положение, поэтому им потребуется приложить максимальные усилия.
Тельцы смогут понять, от каких покупок можно отказаться, что позволить сберечь деньги.
Близнецам следует прислушаться к собственной интуиции, начать делать все, что подсказывает внутренний голос.
Ракам придется постараться в работе, иначе может произойти откат назад, чего точно нельзя допускать.
Львы получат возможность для заработка, поэтому не нужно расслабляться и лениться.
Девы начнут уделять время планам, после чего наступит пора для их реализации.
Весам следует отнестись к работе со всей внимательностью, за что они получат приличную награду.
Скорпионы поймут, как увеличить доход, после этого начнут двигаться в правильном направлении.
Стрельцам стоит порадовать себя крупными подарками, о которых раньше они только мечтали.
Козерогам нельзя доверять другим людям в плане денег, так как они могут быть обмануты.
Водолеи получат приятный сюрприз, который позволит наладить их эмоциональное настроение.
Рыбам придется показать начальству, что они достойны тех условий, что имеют сейчас.
Ранее портал “Городовой” рассказал о денежном гороскопе на июль.