Эти типичные привычки сразу выдают русских туристов в заграничных ресторанах

Многие наши соотечественники считают себя суперкультурными и знающими нормы этикета. Но эта видимость в прах рассыпается, когда русские туристы оказываются в заграничных кафе и ресторанах. Официанты успели составить список примет российских путешественников, которые сразу с головой выдают их, делая белыми воронами среди других посетителей.

Вот несколько типичных привычек русских. Не исключено, что и вам они тоже свойственны.

Сначала снимать, потом есть

Не опубликованный снимок блюд в соцсетях наши туристы считают чуть ли не признаком дурного тона. Всякий уважающий себя пользователь интернета обязан быть и фудблогером. Иначе как коллеги и друзья узнают, что вы ходили в ресторан и угощались там не самыми дешевыми блюдами? Так вот, по мнению сотрудников заведений за границей, эта привычка смотрится крайне нелепо. Со стороны кажется, что человек впервые увидел такую изысканную подачу и хочет запечатлеть тарелку с едой на память. Может, так и есть, но демонстрировать это всем не стоит.

Неграмотное общение с официантом

Большинство русских, делая заказ, начинают диалог с фразы Give me ("Подайте мне"). С одной стороны, вроде бы логично. В России мы тоже говорим "Принесите нам". Но по правилам этикета зарубежом нельзя так напрямую требовать подать то или иное блюдо. Надо начинать как бы издалека, оборотом "Не могли бы вы..." (Could I have...) Если вы проигнорируете этот нюанс, еду вам все равно принесут, но про себя поставят галочку по поводу вашего знания английского.

Русские — центр вселенной

Наши гурманы при посещении ресторана требуют особого отношения к своей дражайшей персоне. Но в Европе, например, на все заведение часто только один официант.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Konstantin Kokoshkin/Globallookpress.com

Нет такого, чтобы персонал "прикреплялся" к определенным столикам и подолгу обслуживал каждого. Так что по щелчку пальцев к вам никто не прибежит. А на просьбу принести детский стульчик для кормления, включить кондиционер или поставить на стол свечи, скорее всего, покрутят пальцем у виска.

Пшел вон, холоп!

Российские туристы, как правило, относятся к официантам как к прислуге. Могут и нахамить, и обозвать, и без чаевых оставить. Иностранцы привыкли к такому обращению и внутри себя тоже оскорбляют нахальных посетителей. Но вслух они ни произнесут ни слова, зато одарят улыбкой, в которой вы прочтете отборную брань на все лады в свой адрес.

Тагил рулит

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Александр Легки/Globallookpress.com

Когда наши соотечественники оказываются в отеле "ол инклюзив", пиши пропало. Со столов сметается все, причем в одну тарелку, уносится в номера, на пляж, рассовывается по карманам. "А вдруг проголодаемся!" - рассуждают отдыхающие. Меж тем, европейцы тщательно составляют свой рацион из предложенных блюд, не переедают, и не пытаются вынести что-то из ресторана.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com