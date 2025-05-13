Город миллионеров: как изменилась реальная зарплата в Петербурге и Ленобласти и почему не стоит радоваться цифрам

Контрасты рынка труда в Петербурге и Ленобласти — где жить хорошо?

В феврале 2025 года средняя зарплата петербуржцев превысила 115 тысяч рублей. На это указывают данные Петростата.

Однако стоит разобраться, что скрывается за этими цифрами и насколько реально отражают они финансовое положение среднестатистического жителя Петербурга.

Статистика по Петербургу и Ленобласти: разница в доходах и динамике роста

«Средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2025 года, составила в городе 115 253 рубля, в области — 85 726 рублей», — указывают аналитики.

Разница в доходах между Петербургом и Ленобластью очевидна и связана с разными условиями труда и структурой экономики регионов. Однако важно учитывать, что и внутри каждого региона существуют значительные различия в уровне доходов разных категорий населения.

Реальная зарплата

Исследование показало, что реальная зарплата среднестатистического жителя Петербурга снизилась на 0,3%, а в Ленинградской области, напротив, увеличилась на 6,5%. Это означает, что, несмотря на рост номинальной зарплаты, покупательная способность петербуржцев снизилась из-за инфляции и роста цен.

Реальная зарплата более точно отражает финансовое положение населения, так как учитывает изменение цен на товары и услуги.

Проблема невыплаты заработной платы в Ленобласти

Что касается просроченной задолженности по заработной плате, в области она составила на конец марта 28,7 млн рублей.

«К уровню конца февраля 2025 года в области объем задолженности увеличился на 1,8%, к уровню конца марта 2024 года — в 4,8 раза», — указали специалисты.

Это тревожный сигнал, который свидетельствует о проблемах с выплатой заработной платы в некоторых отраслях экономики Ленобласти. Просроченная задолженность по заработной плате негативно влияет на финансовое положение работников и их семей и может привести к социальной напряженности.

Показатель Санкт-Петербург Ленинградская область Средняя номинальная зарплата (февраль 2025) 115 253 рубля 85 726 рублей Изменение реальной зарплаты (год к году) –0,3% +6,5% Просроченная задолженность по зарплате (март) - 28,7 млн рублей Изменение задолженности (к концу февраля 2025) - +1,8% Изменение задолженности (к марту 2024) - В 4,8 раза больше

Средняя зарплата

Важно понимать, что средняя зарплата — это статистический показатель, который может не отражать реальную картину доходов населения. Средняя зарплата рассчитывается путем суммирования всех заработных плат и деления полученной суммы на количество работников.

Этот показатель может быть искажен за счет высоких доходов небольшой части населения, в то время как большинство работников получают гораздо меньше. Для более точного анализа доходов населения необходимо использовать другие показатели, такие как медианная зарплата, которая показывает уровень доходов, выше и ниже которого получают одинаковое количество работников.

Факторы, влияющие на уровень заработной платы

На уровень заработной платы влияет множество факторов, включая образование, опыт работы, отрасль экономики и регион проживания. Как правило, работники с высоким уровнем образования и большим опытом работы получают более высокую заработную плату.

Также уровень заработной платы зависит от отрасли экономики, в которой работает человек. В некоторых отраслях, таких как финансы, информационные технологии и добыча полезных ископаемых, заработная плата обычно выше, чем в других отраслях. Кроме того, уровень заработной платы зависит от региона проживания, так как в разных регионах разный уровень развития экономики и разный уровень спроса на рабочую силу.

Разрыв между богатыми и бедными в Петербурге

Несмотря на высокий уровень средней заработной платы, в Петербурге существует значительное социальное неравенство. Разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться, что создает социальную напряженность и может привести к негативным последствиям для экономики и общества.