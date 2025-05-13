Город миллионеров: как изменилась реальная зарплата в Петербурге и Ленобласти и почему не стоит радоваться цифрам

В феврале 2025 года средняя зарплата петербуржцев превысила 115 тысяч рублей. На это указывают данные Петростата.
Однако стоит разобраться, что скрывается за этими цифрами и насколько реально отражают они финансовое положение среднестатистического жителя Петербурга.
Статистика по Петербургу и Ленобласти: разница в доходах и динамике роста
«Средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2025 года, составила в городе 115 253 рубля, в области — 85 726 рублей», — указывают аналитики.
Разница в доходах между Петербургом и Ленобластью очевидна и связана с разными условиями труда и структурой экономики регионов. Однако важно учитывать, что и внутри каждого региона существуют значительные различия в уровне доходов разных категорий населения.
Реальная зарплата
Исследование показало, что реальная зарплата среднестатистического жителя Петербурга снизилась на 0,3%, а в Ленинградской области, напротив, увеличилась на 6,5%. Это означает, что, несмотря на рост номинальной зарплаты, покупательная способность петербуржцев снизилась из-за инфляции и роста цен.
Реальная зарплата более точно отражает финансовое положение населения, так как учитывает изменение цен на товары и услуги.
Проблема невыплаты заработной платы в Ленобласти
Что касается просроченной задолженности по заработной плате, в области она составила на конец марта 28,7 млн рублей.
«К уровню конца февраля 2025 года в области объем задолженности увеличился на 1,8%, к уровню конца марта 2024 года — в 4,8 раза», — указали специалисты.
Это тревожный сигнал, который свидетельствует о проблемах с выплатой заработной платы в некоторых отраслях экономики Ленобласти. Просроченная задолженность по заработной плате негативно влияет на финансовое положение работников и их семей и может привести к социальной напряженности.
|Показатель
|Санкт-Петербург
|Ленинградская область
|Средняя номинальная зарплата (февраль 2025)
|115 253 рубля
|85 726 рублей
|Изменение реальной зарплаты (год к году)
|–0,3%
|+6,5%
|Просроченная задолженность по зарплате (март)
|-
|28,7 млн рублей
|Изменение задолженности (к концу февраля 2025)
|-
|+1,8%
|Изменение задолженности (к марту 2024)
|-
|В 4,8 раза больше
Средняя зарплата
Важно понимать, что средняя зарплата — это статистический показатель, который может не отражать реальную картину доходов населения. Средняя зарплата рассчитывается путем суммирования всех заработных плат и деления полученной суммы на количество работников.
Этот показатель может быть искажен за счет высоких доходов небольшой части населения, в то время как большинство работников получают гораздо меньше. Для более точного анализа доходов населения необходимо использовать другие показатели, такие как медианная зарплата, которая показывает уровень доходов, выше и ниже которого получают одинаковое количество работников.
Факторы, влияющие на уровень заработной платы
На уровень заработной платы влияет множество факторов, включая образование, опыт работы, отрасль экономики и регион проживания. Как правило, работники с высоким уровнем образования и большим опытом работы получают более высокую заработную плату.
Также уровень заработной платы зависит от отрасли экономики, в которой работает человек. В некоторых отраслях, таких как финансы, информационные технологии и добыча полезных ископаемых, заработная плата обычно выше, чем в других отраслях. Кроме того, уровень заработной платы зависит от региона проживания, так как в разных регионах разный уровень развития экономики и разный уровень спроса на рабочую силу.
Разрыв между богатыми и бедными в Петербурге
Несмотря на высокий уровень средней заработной платы, в Петербурге существует значительное социальное неравенство. Разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться, что создает социальную напряженность и может привести к негативным последствиям для экономики и общества.