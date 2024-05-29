Почему надо стараться зайти в самолет первым: пожалеете, если будете плестись в хвосте

Российским туристам свойственно бежать к стойке регистрации на рейс сразу после ее объявления. Ну не могут они усидеть на месте и подождать, пока пройдет основная масса людей. Хотя и место заранее забронировано, и "без них самолет не улетит". Оказалось, такой национальной привычке наших соотечественников есть разумное объяснение. И в большинстве случаев они правы, когда идут на посадку в числе первых.

Источник фото: Aleksander Polyakov/Globallookpress.com

Aleksander Polyakov/Globallookpress.com

Считается, что вошедшим в салон в первую очередь, предоставляется больше возможностей для размещения ручной клади. Кресло-то ваше точно никто не займет, а вот полку над ним вполне могут напичкать рюкзаками и авоськами. Придется долго разбираться, ругаться, отстаивая хотя бы полметра полки для ваших вещей. Сегодня многие предпочитают не таскать с собой огромные чемоданы, а обходиться небольшими сумками. Провоз багажа недешев, да и тенденция путешествий налегке в последнее время набирает обороты.

Поэтому важно не просто прибыть в аэропорт вовремя, но и постараться успеть пройти в салон раньше, чем это сделают другие. И хотя эта привычка по обыкновению жутко раздражает остальных пассажиров, разумное зерно в ней, безусловно, есть.

Источник фото: Aleksander Polyakov/Globallookpress.com

Aleksander Polyakov/Globallookpress.com

Если вы не успеете найти местечко для своей ручной клади, вам же хуже. По правилам, вещи в самолете нельзя размещать на коленях или под сиденьем. Стюардессы за этим строго следят, особенно во время взлета, посадки или турбулентности. Да и в проход по понятным причинам кладь ставить запрещено. Вот и решайте: лучше быть "некультурным" торопыгой или же носиться со своим рюкзаком весь полет, как с писаной торбой.

Источник фото: Aleksander Polyakov/Globallookpress.com