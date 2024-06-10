Почему невесты на Руси не хотели жить после первой брачной ночи

На Руси первая брачная ночь была для молодых не поводом еще раз отметить важное событие, только уже наедине и без одежды, а, скорее, испытанием. Многие невесты шли на супружеское ложе как на каторгу. А после могли покончить жизнь самоубийством, утопившись в озере или реке. Некоторые историки были уверены, что на такую меру девушек толкало жестокое обращение мужей, ну или стресс после первой интимной близости. Среди причин называли и возможный разгульный образ жизни до брака. Невеста могла скрывать, что уже не девственница. И, узнав об этом, муж мог выгнать ее из дома.

Источник фото: Russian Look/Victor Lisitsin/Globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Оказалось, что это не совсем соответствует правде. Мужчина, конечно, имел отношение к роковому поступку жены. Но в кровати он ей не грубил и уж тем более не причинял боль физически и нарочно. Поводом так поступить для женщин служило бессилие партнера. Если супруг так и не мог выполнить свой "долг" в первую ночь, значит, на семейном счастье и браке в целом можно было ставить крест. Потому что обычно и следующие попытки завершались таким же фиаско.

Причин, почему так происходило, могло быть две. Либо девушку выдали за "бракованного" жениха, который в принципе не способен быть мужем полноценно, а не только по документам. Либо она ему настолько не приглянулась, что никакого желания, кроме как поскорее уснуть, отвернувшись от новобрачной, у него не возникло. В обоих случаях девушка считала, что позора теперь не избежать. Разводиться в те времена было не принято, а новости о пикантных проблемах молодых могли разлететься по деревне уже на следующие сутки. И тогда жизнь несчастной превратилась бы в ад. Самое главное, что и родня девушки, скорее одобрила бы ее поступок, чем приняла ее обратно в отчий дом. Если уж дочь выдали замуж, то путь к родителям для нее был навсегда закрыт.

Источник фото: Russian Look/Victor Lisitsin/Globallookpress.com

Global Look Press/Zamir Usmanov/Globallookpress.com

При этом сами мужчины продолжали жить бобылями после похорон жены. Они редко вступали в брак повторно, получив клеймо несостоятельных, способных только дрова колоть и лузгать семечки на завалинке. Зато сегодня разведенные мужчины пользуются немалой популярностью у слабого пола. Если он обеспечен, хорош собой, заботлив, то пусть будет хоть трижды чьим-то бывшим мужем или вдовцом. Да и половое бессилие, если таковое имеется, сейчас научились лечить.

Источник фото: Russian Look/Victor Lisitsin/Globallookpress.com