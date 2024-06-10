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Почему невесты на Руси не хотели жить после первой брачной ночи

10 июня 2024 12:00
Почему невесты на Руси не хотели жить после первой брачной ночи
Источник фото: Russian Look/Victor Lisitsin/Globallookpress.com

Уединившись с мужем, девушка понимала, что обречена на позор.

На Руси первая брачная ночь была для молодых не поводом еще раз отметить важное событие, только уже наедине и без одежды, а, скорее, испытанием. Многие невесты шли на супружеское ложе как на каторгу. А после могли покончить жизнь самоубийством, утопившись в озере или реке. Некоторые историки были уверены, что на такую меру девушек толкало жестокое обращение мужей, ну или стресс после первой интимной близости. Среди причин называли и возможный разгульный образ жизни до брака. Невеста могла скрывать, что уже не девственница. И, узнав об этом, муж мог выгнать ее из дома.

Почему невесты на Руси не хотели жить после первой брачной ночи - image 1
Источник фото: Russian Look/Victor Lisitsin/Globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Оказалось, что это не совсем соответствует правде. Мужчина, конечно, имел отношение к роковому поступку жены. Но в кровати он ей не грубил и уж тем более не причинял боль физически и нарочно. Поводом так поступить для женщин служило бессилие партнера. Если супруг так и не мог выполнить свой "долг" в первую ночь, значит, на семейном счастье и браке в целом можно было ставить крест. Потому что обычно и следующие попытки завершались таким же фиаско.

Причин, почему так происходило, могло быть две. Либо девушку выдали за "бракованного" жениха, который в принципе не способен быть мужем полноценно, а не только по документам. Либо она ему настолько не приглянулась, что никакого желания, кроме как поскорее уснуть, отвернувшись от новобрачной, у него не возникло. В обоих случаях девушка считала, что позора теперь не избежать. Разводиться в те времена было не принято, а новости о пикантных проблемах молодых могли разлететься по деревне уже на следующие сутки. И тогда жизнь несчастной превратилась бы в ад. Самое главное, что и родня девушки, скорее одобрила бы ее поступок, чем приняла ее обратно в отчий дом. Если уж дочь выдали замуж, то путь к родителям для нее был навсегда закрыт.

Почему невесты на Руси не хотели жить после первой брачной ночи - image 2
Источник фото: Russian Look/Victor Lisitsin/Globallookpress.com

Global Look Press/Zamir Usmanov/Globallookpress.com

При этом сами мужчины продолжали жить бобылями после похорон жены. Они редко вступали в брак повторно, получив клеймо несостоятельных, способных только дрова колоть и лузгать семечки на завалинке. Зато сегодня разведенные мужчины пользуются немалой популярностью у слабого пола. Если он обеспечен, хорош собой, заботлив, то пусть будет хоть трижды чьим-то бывшим мужем или вдовцом. Да и половое бессилие, если таковое имеется, сейчас научились лечить.

Источник фото: Russian Look/Victor Lisitsin/Globallookpress.com

Ольга Хромова
Ольга Хромова
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