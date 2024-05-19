Почему в СССР не было четвероклассников: вот куда девали год обучения в школах

Образование времен СССР сегодня полностью изжило себя. Но выпускники советских школ и по сей день уверены, что в ту эпоху учиться было лучше, чем нынешним детям. Дело не только в пресловутом ЕГЭ и куче дополнительных, порой совершенно не нужных предметов. Преподавали науки тогда более основательно. Так, что вбили знания в светлые головы на долгие годы. Хотя учились тогда школьники всего 10 лет против сегодняшних 11.

Источник фото: Aleksander Lyskin/globallookpress.com

Russian Look/Viktor Pogontsev/Globallookpress.com

При этом существовала странна система "перепрыгивания" из третьего сразу в пятый класс. Четвертого будто и не существовало вовсе, и это считается настоящим феноменом советских школ, который многие так и не разгадали. Меж тем, его легко объяснить, если хорошенько покопаться в истории. В 1934 году во всех школах СССР ввели "десятилетку". Дети младшего звена учились с 1 по 4 классы, среднее неполное образование получали с 5 по 7 класс, ну и завершающий этап продолжался с 8 по 10. Вплоть до 1987 года дети учились по такой системе и в ус не дули.

Источник фото: Aleksander Lyskin/globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Переменами повеяло, когда власти стали засматриваться на европейские порядки. В зарубежных странах, на которые в Советском Союзе было принято равняться, в школах учились полных 11 лет. Чиновники призадумались, как сделать так, чтобы и у нас ввести такую систему, при этом не противореча Конституции, где были закреплены нормы о "десятилетке". И вот выход найден: из младшего звена "испарился" четвертый класс. Хотя негласно он как бы существовал, но четвероклассников в СССР не было.

Программу младшей школы осваивали за три года. Правда, в некоторых учебных заведениях было принято оставлять неуспевающих детей в четвертом классе, но это было, скорее, редкостью. Вплоть до 2001 года все дети страны учились по придуманной властями схеме и особо не жаловались. Да никто даже и не задавался вопросом, кто украл у школьников четвертый класс. В "нулевые" в России начала действовать система, которая принята и сегодня. Долгих 11 лет ученики грызут гранит науки за партами, никуда не перескакивая. А особо успешные, сдавшие ЕГЭ на достойный балл, плавно переходят на обучение в вузы.

Но не стоит забывать, что образование — живой процесс, в котором постоянно происходят изменения. И не ровен час, как депутаты решат брать пример с Канады, Франции и Японии, где в школах учатся аж по 12 лет. Пока в России ни единого учреждения с дополнительным годом обучения не существует, но, учитывая, что педагоги все чаще жалуются на плохую успеваемость подопечных, вполне могут добавить еще годик, чтобы будущие выпускники сумели закрепить знания и восполнить пробелы.

Источник фото: Aleksander Lyskin/globallookpress.com