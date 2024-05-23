Почему в Италии не пьют капучино после обеда и не режут пиццу

Внимательные туристы, путешествующие по Италии, наверняка замечали, что итальянцы никогда не пьют капучино, латте, макиато и другие содержащие молоко кофейные напитки во второй половине дня. Кроме того, на родине пиццы никогда не подают это блюдо нарезанным. Чем обусловлены эти традиции, знают немногие.

Историческое обоснование

Капучино начали готовить еще в те времена, когда не было возможности долго хранить молоко. Коров доили утром, а уже к обеду оно могло скиснуть. Поэтому кофе с молоком употребляли исключительно во время завтрака.

Гастрономическая причина

Также считается, что молоко притупляет яркость вкуса еды. Чтобы не дай Бог не получить смазанное впечатление от пищи, молокосодержащие напитки стараются пить отдельно. Сперва завтракают корнетто или бриошью, а только потом выпивают кружечку капучино. На обед же ходят после большого перерыва.

Источник фото: Legion-Media

Забота о здоровье

Помимо прочего, итальянцы утверждают, что кофе с молоком после сытной трапезы негативно влияет на желудок. Вместо него днем предпочитают пить эспрессо, чтобы жара не сморила в сон.

Почему в Италии не режут пиццу

На родине пиццы к этому блюду особое отношение. Подавать его принято не так, как в России, разрезанным на треугольнички. Выпечку ставят на стол целиком, и у такой презентации есть смысл.

Чаще всего итальянцы заказывают по одной пицце на человека и постепенно режут ее на кусочки. Ведь если сразу разделить выпечку, то моцарелла стечет вниз и корочка перестанет быть хрустящей.

Есть и другая версия происхождения этой традиции. Считается, что предтечей пиццы была своеобразная запеканка, состоящая из небольшой лепешки и остатков еды. Ее ели целиком руками.

Источник фото: Legion-Media

Правила поедания пиццы

Во многих регионах Италии пиццу едят не совсем привычным для остальных европейцев образом. Отрезанные кусочки сворачивают пополам, чтобы не вытекла начинка. А ломоть хлеба, который подают вместе с блюдом, предназначен для смазывания выпечки оливковым маслом.

Если вы уже надкусили кусочек, то класть его обратно на тарелку считается дурным тоном. Также не принято забирать недоеденную пиццу домой, пишет портал Rest-online.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media