Почему в США нет электрических чайников

Рядовую российскую кухню с трудом можно представить без электрического чайника. Даже в глухих деревнях жители давно обзавелись этим необходимым в быту девайсом. Захотел чайку нажал кнопку, через несколько секунд вода уже вскипела. А вот американцы такой прибор не уважают. Да и в магазинах электроники в США чайников почти нет. Казалось бы, развитая страна, и вдруг такое упущение. Но дело не в отсталости или добровольном отказе от некоторых благ цивилизации. Все гораздо серьезнее.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Дело в том, что розетки в США не предназначены, чтобы вставлять в них вилку от чайника. Нужен специальный переходник. Да и уровень напряжения в сети значительно ниже, чем у нас: всего 100-110 Вольт. Если провести эксперимент и подлючить к ней чайник, то закипать он будет примерно в 4 раза медленнее, чем в России. А электричества при этом "сожрет" на кругленькую сумму. При кажущейся расточительности, такого американцы себе позволить не могут.

Да и не пьют они особо этот горячий чай. У них в почете кофе, и готовят они его в современных, ресторанного типа, кофемашинах. Чай, как правило, пьют холодным, покупая бутылочки с напитком в ближайшем магазине. А если приспичит отведать горяченького, всегда можно подогреть воду на плите или в СВЧ-печи.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Кстати, насчет микроволновок. Большинство американцев размещают их не на столе или специальной полке, а над плитой. Казалось бы, прибор давно должен сгореть или оплавиться от постоянного нахождения над открытым огнем, но нет. То ли в США на плите так редко готовят, то ли днище у СВЧ сделано из жаростойкого металла, но никаких ЧП и возгораний не случается.

Возможно, такое расположение служит для экономии пространства, но почти у всех американцев кухня по площади превышает метраж стандартной российской "двушки".

Источник фото: legion-media.ru