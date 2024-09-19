Пухлый кот целых 3 дня не мог слезть с сосны в Ленобласти: спасти его было не так уж просто

Необычная история произошла в пятницу, 13 сентября, в поселке Лосево. Домашний кот, славящийся своим внушительным весом, решил устроить себе экстремальное приключение и забрался на сосну высотой около 15-20 метров. На вершине дерева пушистый искатель приключений провел целых три дня, отчаянно зовя на помощь, пока местные жители не связались со службой спасения животных «Кошкиспас».

Понять кота можно — спуститься вниз по кроне дерева оказалось куда сложнее, чем забраться наверх. Спасатели прибыли на место лишь вечером воскресенья.

Только к полуночи спасатель Павел добрался до верхушки дерева, но кот, почувствовав, что его вот-вот схватят, решил подняться еще выше.

В конце концов, кота удалось согнать на ветку пониже, но он вновь вырвался и полез вверх. Однако в этот раз Павел решил действовать иначе: зацепил удавкой ветку, на которой сидел кот, и начал ее раскачивать. Вскоре пушистого удалось схватить и поместить в переноску. На землю спасатель спустился в 1:34, а кот, к счастью, не пострадал, пишет КП.