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Пухлый кот целых 3 дня не мог слезть с сосны в Ленобласти: спасти его было не так уж просто

19 сентября 2024 14:40
Пухлый кот целых 3 дня не мог слезть с сосны в Ленобласти: спасти его было не так уж просто
Пухлый кот целых 3 дня не мог слезть с сосны в Ленобласти: спасти его было не так уж просто
Фото Городовой.ру

Животное словно и не хотелось спускаться.

Необычная история произошла в пятницу, 13 сентября, в поселке Лосево. Домашний кот, славящийся своим внушительным весом, решил устроить себе экстремальное приключение и забрался на сосну высотой около 15-20 метров. На вершине дерева пушистый искатель приключений провел целых три дня, отчаянно зовя на помощь, пока местные жители не связались со службой спасения животных «Кошкиспас».

Понять кота можно — спуститься вниз по кроне дерева оказалось куда сложнее, чем забраться наверх. Спасатели прибыли на место лишь вечером воскресенья.

Только к полуночи спасатель Павел добрался до верхушки дерева, но кот, почувствовав, что его вот-вот схватят, решил подняться еще выше.

В конце концов, кота удалось согнать на ветку пониже, но он вновь вырвался и полез вверх. Однако в этот раз Павел решил действовать иначе: зацепил удавкой ветку, на которой сидел кот, и начал ее раскачивать. Вскоре пушистого удалось схватить и поместить в переноску. На землю спасатель спустился в 1:34, а кот, к счастью, не пострадал, пишет КП.

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Автор:
Ксения Беловицкая
Город Домашние животные
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