Пять лучших отелей в Анапе, которые работают по системе «‎все включено»

Анапа по праву считается самым солнечным городом черноморского побережья — солнце здесь светит практически 300 дней в году, а купальный сезон длится с середины мая по середину октября. Более того, этот курорт — настоящий рекордсмен по количеству отелей с системой ол-инклюзив. Если тоже собрались этим летом отдохнуть в Анапе, возьмите на заметку пять лучших гостиниц.

Отель «Бетон Брют» (Beton Brut)

Побывавшие здесь постояльцы отмечают, что сервис в этом четырехзвездочном отеле ничуть не хуже, чем в Турции. Раньше здесь была фабрика, но в 2016 году здание реконструировали в модный отель в стиле лофт.

Помимо системы «‎все включено», отель может предложить своим гостям собственный кинотеатр. А на восьмом этаже здания отель обустроил собственный ресторан. Там гости смогут не только насладиться вкусными блюдами, но и полюбоваться шикарным панорамным видом на Черное море.

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Democratia Ultra All Inclusive Family Hotel

Это место идеально подойдет для семейного отдыха. У отеля тоже четыре звезды, а находится он в поселке Сукко, в окружении можжевеловых лесов. Окрестности хорошо подходят для активного времяпрепровождения: тут можно заняться и водными видами спорта, и покататься на велосипеде, и отправиться в поход в горы.

Также здесь немало достопримечательной, среди которых знаменитое Кипарисовое озеро. Для детей предусмотрены различные анимации, а для взрослых — расслабляющие спа-процедуры.

Отель «Город Mira»

Этот отель относится к комплексу «Мираклион», включающему в себя пять отелей, каждый из которых работает по системе «ультра все включено». Главная фишка комплекса — детей до 12 лет размещают бесплатно в номере со взрослыми.

«Город Mira» — самый главный отель, сердце комплекса. Он состоит из четырех отдельных корпусов. В каждом из них своя инфраструктура, шведский стол и внутренний дворик. В распоряжении постояльцев бары, караоке, термальный комплекс, сауны, бани, хаммамы, бассейны, спортивные и игровые детские площадки.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Отель Majestic by Alean

Еще один четырехзвездочный отель, который может похвастаться шикарным сервисом европейского уровня. В каждом номере здесь имеется балкон, с которого можно полюбоваться морским видом.

Также туристы отмечают близость до пляжа — нужно пройти всего 500 метров. Еще здесь есть бассейн под открытым небом, спа-комплекс, рестораны, куча детских площадок и бар на панорамной крыше.

Отель «Алеан Фэмили Довиль»

Этот пятизвездочный отель в 2023 году был признан лидером туристической отрасли. Здесь есть свой аквапарк, детский игровой комплекс и множество развлекательно-образовательных программ.

На территории комплекса также имеется тренажерный зал и соляная пещера. А в пятистах метрах находится собственный пляж, до которого гостей возят на электромобиле. Наконец, здесь можно заняться водными видами спорта, а также поиграть в волейбол, мини-футбол или заняться фитнесом, говорится на портале «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru