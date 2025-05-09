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Пять мальчиков и четыре девочки: какие имена давали детям 9 мая 1945 года в Ленинграде

Опубликовано: 9 мая 2025 13:33
Новорожденный
Пять мальчиков и четыре девочки: какие имена давали детям 9 мая 1945 года в Ленинграде
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev/

В самый долгожданный день в Ленинграде появилось на свет девять детей, которые стали символом новой жизни.

9 мая 1945 года — это день, который навсегда вошел в историю. Этот день символизирует не только День Победы, но и начало новой жизни, мира и надежды. И именно в этот знаменательный день в Ленинградской области на свет появились девять малышей — пять мальчиков и четыре девочки. Какие имена давали детям 80 лет назад? Ведь их рождение стало живым символом возрождения и будущего страны.

Девять новых жизней в день Великой Победы

В тот самый день, когда вся страна праздновала долгожданную победу, в роддомах Ленинградской области зарегистрировали рождение девяти детей. Среди мальчиков были Виктор, Владимир, Феликс и два Леонида. Девочек назвали — Валентина, Лариса, Любовь и Людмила, сообщает ЗАГС Ленинградской области. Эти имена не случайны, так как они отражают дух времени и надежду на мирное будущее. Например, имя Виктор буквально означает «победитель», а Валентина — «сильная, здоровая».

Символ продолжения жизни

Рождение детей в такой день — это не просто совпадение. Это символ того, что жизнь продолжается, несмотря на все испытания войны. Эти малыши были, как живое напоминание о том, что после тьмы всегда приходит свет. Вспоминая их сегодня, мы чтим память о тех, кто боролся за мир, а также радуемся тому, что благодаря их подвигу появилась возможность жить и растить новое поколение.

Как сегодня помнят этот день?

В преддверии 80-летия Победы сотрудники ЗАГС Ленинградской области вспомнили о тех девяти детях, родившихся в самый важный для страны день. Это стало частью широкой работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. В регионе проходят торжественные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам, вспоминают не только солдат, но и тех, кто трудился в тылу.

Новорожденные сегодня

Для сравнения, в наши дни в Ленинградской области с начала мая родилось более 150 малышей, сообщает 47 канал. Родителям дают обновленные подарочные наборы. Так, в семье Медведевых тоже пополнение: появился на свет их третий ребенок. Счастливые родители помимо набора получили медаль «Родившемуся на земле Ленинградской».

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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