Раскрыт изощренный способ обмана на кассе: попадаются те, кто платит наличкой

Несмотря на то, что технологии развиваются семимильными шагами, все же не все готовы использовать их в повседневной жизни. К примеру, некоторые пенсионеры до сих пор предпочитают оплачивать покупки в магазинах наличными деньгами. И рискуют при этом лишиться своих сбережений.

Сотрудник одного из продуктовых ретейлов раскрыл один популярный способ обмана со стороны кассиров. Оказывается, некоторые нечистые на руку продавцы супермаркетов не прочь незаметно присвоить себе чужое, не вставая с рабочего места.

Схема работает следующим образом: клиент дает работнику купюры, а тот кладет сдачу в не самое очевидное место, например, на полочку над монитором. Притом, чтобы отвлечь покупателя и заставить его забыть о деньгах, кассир может перекинуться с ним парой фраз. Если посетитель забудет про остаток, то сотрудник заберет его себе.

«Особенно рассеянными оказываются мужчины. Пара вопросов на отвлеченную тему — и они моментально переключаются и забывают про всякую сдачу», — пишет автор Дзен-канала «Тихон Смирнов».

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