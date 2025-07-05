Российский штык и японский страх: почему ближний бой с русским солдатом вызывал ужас у противника

Несмотря на то, что Русско-японская война закончилась не в пользу России, противника россияне сильно напугали.

О героизме русских солдат можно слагать легенды. И Русско-японская война начала XX века не исключение.

Это не только история больших сражений и политических интриг, но и удивительный эпизод о том, как обычный солдат с винтовкой и штыком мог всерьез напугать противника.

Русская трехлинейка и ее «жало»

Русская трехлинейная винтовка Мосина — оружие со штыком длиной около 50 см, а общая длина винтовки доходила до 173 см, пишет Лента.

Средний японский солдат был ниже и легче русского, а тут еще и такое длинное «жало» на винтовке. Это давало русским огромное преимущество в ближнем бою — они могли держать противника на расстоянии и наносить удары, прежде чем японец успевал приблизиться.

Штыковой бой — дело чести и традиций

В русской армии штыковой бой был не просто тактикой, а настоящей философией. Слово «штыковый» ассоциировалось с решительностью и мужеством — «пуля — дура, штык — молодец».

Русские солдаты с детства готовились к такому бою, а командиры воспитывали в них дух бесстрашия и готовности идти в атаку без страха и криков. Это был не просто бой, а психологическое оружие, которое заставляло врага трепетать.

Почему японцы боялись русского штыка?

Японские солдаты были хорошо подготовлены и дисциплинированы, но столкновение с русскими штыковыми атаками вызывало у них настоящий ужас. Причины были три.

Русские не церемонились — они били прикладом, делали подножки, кусали и не стеснялись применять приемы, которые японцы считали нечестными. Русские были физически крупнее и тяжелее — на 10-15 кг, что в ближнем бою давало явное преимущество. Русские шли в атаку молча и без страха, а японцы привыкли к бою с криками «банзай!», поэтому встречать молча движущегося на них врага было психологически сложнее.

Мукденское сражение — штыковый кошмар для японцев

Самым ярким примером стала битва при Мукдене в 1905 году. Русские солдаты совершали штыковые контратаки, которые приводили японцев в панику.

Эти эпизоды вошли в японские учебники как предупреждение о том, что русский солдат со штыком — это сила, с которой лучше не связываться.

Генерал Ноги Марэсукэ, командовавший японцами, даже говорил, что русского солдата со штыком не остановить, можно лишь попытаться уменьшить потери.

Но почему же Россия проиграла?

Несмотря на мощь русского штыкового боя, Россия в целом проиграла войну. Причины — плохое командование, слабая логистика и внутренние проблемы.

В то время как русский солдат ближнего боя был силен и страшен, на стратегическом уровне Россия уступала Японии, которая лучше организовала свои войска и использовала новые виды оружия.

Как изменился ближний бой после войны?

После войны японцы сделали выводы и усилили подготовку к ближнему бою, но уже к Первой мировой войне штыковые атаки постепенно отходили на второй план из-за появления пулемётов, артиллерии и новых технологий.

Тем не менее опыт Русско-японской войны показал, что психологический фактор и боевой дух порой важнее технических новинок.