Рулет с вареньем по ГОСТу покорит домочадцев: нужны всего пять продуктов

В магазине такое угощенье не найдешь

Готовится десерт очень быстро и просто.

Фабричные бисквитные рулеты вкусные и доступные по цене. Однако их состав зачастую не радует. Чтобы десерт долго не портился, в него добавляют консерванты.

Поэтому лучше приготовить угощение дома. По этому советскому рецепту получится всем на зависть.

Понадобятся следующие продукты:

мука — 130 г,

сахарный песок — 130 г,

яйцо куриное — 3–4 шт.,

варенье — 150 г,

ванильный сахар — 1 пакетик.

Сахар с куриными яйцами взбейте венчиком или миксером. Всыпьте муку и хорошенько перемешайте.

Получившееся тесто вылейте на лист. Разровняйте и выпекайте в духовом шкафу около четверти часа при 200–210 градусах.

Далее поместите бисквит на бумажные салфетки. Смажьте вареньем, сверните в рулет и дайте остыть, делится рецептом портал «Поваренок».

Источник фото: [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко / YouTube