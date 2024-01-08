Рулет с вареньем по ГОСТу покорит домочадцев: нужны всего пять продуктов

Фабричные бисквитные рулеты вкусные и доступные по цене. Однако их состав зачастую не радует. Чтобы десерт долго не портился, в него добавляют консерванты.
Поэтому лучше приготовить угощение дома. По этому советскому рецепту получится всем на зависть.
Понадобятся следующие продукты:
- мука — 130 г,
- сахарный песок — 130 г,
- яйцо куриное — 3–4 шт.,
- варенье — 150 г,
- ванильный сахар — 1 пакетик.
Сахар с куриными яйцами взбейте венчиком или миксером. Всыпьте муку и хорошенько перемешайте.
Получившееся тесто вылейте на лист. Разровняйте и выпекайте в духовом шкафу около четверти часа при 200–210 градусах.
Далее поместите бисквит на бумажные салфетки. Смажьте вареньем, сверните в рулет и дайте остыть, делится рецептом портал «Поваренок».
Источник фото: [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко / YouTube