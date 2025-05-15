Локальная чистота против глобальной: зачем нужны спреи для мытья стекол и когда без них не обойтись

Каждый год, с наступлением весны, люди начинают планировать мытье окон. И многие при этом тянутся к полкам в магазине бытовой химии, где представлен широкий ассортимент спреев для стекол. Но что думают об этих средствах профессионалы клининга? Почему клинеры в большинстве случаев предпочитают обходиться без них?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук, раскрыв профессиональные секреты и эффективные методы мытья окон.

Неэкономично и нецелесообразно: взгляд профессионала

«В профессиональном клининге практически, ну в редких, очень крайне редких случаях пользуются именно спреями для мытья окон, которые популярны в магазинах бытовой химии», — отмечает Анастасия.

Главная причина — экономическая нецелесообразность. Для больших объемов работы, которые приходится выполнять клинерам, использование спреев становится слишком дорогим и неэффективным способом мытья.

Локальное применение: когда спреи действительно полезны

Спреи для мытья окон могут быть удобны в определенных ситуациях, но их применение ограничено.

«Потому что, во-первых, это не экономично, не целесообразно, ну то есть в принципе не нужно. Это, наверное, удобно», — поясняет Анастасия.

Они идеально подходят для локальной уборки, например, если нужно быстро протереть зеркало или небольшое стеклянное покрытие в квартире. В этом случае спрей — удобное и быстрое решение.

Альтернатива спреям: вода, водосгон и микрофибра

Если же речь идет о полноценном мытье окон, то клинеры отдают предпочтение другим методам.

«Допустим, вы хотите локально протереть какое-нибудь зеркало в квартире, и вам не хочется для этого разводить ведро с водой, нести и так далее. Тогда вы пшикаете локально на место загрязнения и протираете микрофиброй для стекла. Для этого используются спреи. Как бы для локального. А раз уж вы собрались мыть окна, то это можно сделать совершенно без каких-то специальных средств», — рассказывает Анастасия.

Основные инструменты профессионального клинера — это чистая вода, водосгон и микрофибра для стекла.

Эффективность и экономия: почему профессионалы выбирают проверенные методы

Такой подход позволяет не только эффективно очистить окна, но и значительно сэкономить на моющих средствах. Использование спреев требует большого количества продукта, что увеличивает затраты. Кроме того, профессиональные клинеры обладают определенными навыками и знаниями, которые позволяют им добиваться идеальной чистоты без дополнительных средств.

Секреты идеальной чистоты: основные этапы мытья окон

Для того, чтобы вымыть окна без разводов и обеспечить максимальную чистоту, профессиональные клинеры следуют определенной технологии: