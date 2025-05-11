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«Старая» и «Новая» деревни в Петербурге: как Бестужев-Рюмин создал исторический район в Северной столице

Опубликовано: 11 мая 2025 18:01
Станция «Старая Деревня», Бестужев-Рюмин
«Старая» и «Новая» деревни в Петербурге: как Бестужев-Рюмин создал исторический район в Северной столице
Городовой ру

Еще в XVIII веке эти районы формировались в Петербурге. Экскурсовод поясняет историю этих мест.

Станция метро «Старая Деревня» расположена в Приморскои районе Петербурга. Ее название отражает исторические корни того места, возникшего еще в XVIII веке. Однако есть и «Новая Деревня». В чем же различие данных районов? Разбираемся с экспертом.

«Старая Деревня»

Экскурсовод Юрий Нежинский рассказал «Городовому», как возник этот район и почему называется «Старой деревней».

«Название «Старая деревня» связано с тем, что там располагались деревни крепостных, которые были привезены с Украины. В эпоху Елизаветы Петровны, той самой, которая не надевала одного платья дважды, когда была эпоха бесконечных балов, парадных обедов и развлечений, во главе России, в качестве канцлера, стоял Алексей Петрович Бестушев-Люмин. Он владел островом рядом с Елагиным, который называется Каменным. Он начал там строительство Каменоостровского дворца и перевел сюда огромное количество крепостных крестьян», — объяснил историк.

«Новая Деревня»

Формировалась деревня, в которой жили крепостные и строили дворец. Со временем крестьян стало не хватать для того объема работы, так как размахнулся Бестужев-Рюмин довольно серьезно. Так, в эти места переводили еще рабочих. В итоге сформировалась «Новая Деревня», а первая стала «Старой».

Волшебные капли

«Бестужев-Рюмин в эпоху царицы Екатерины II стал дипломатом в Западной Европе. Когда он был в Дании, то изобрел некие капли, которые помогали абсолютно от всего. Императрица за довольно значительную сумму выкупила у него их рецепт, ведь капли Бестужева тогда считались волшебным средством», — рассказывает эксперт.

Сегодня известно, что это спиртоэфирный раствор железа, но во времена Екатерины Великой капли были, действительно, чудодейственным способом от всех болезней.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Город
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