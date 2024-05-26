Уберите камеру: топ-10 достопримечательностей, которые запрещено фотографировать

Любителям путешествовать по миру и привозить памятные фото из всех уголков планеты точно обязательная к прочтению данная заметка. Существует четкий список достопримечательностей, которые снимать нельзя, даже исподтишка. За это могут последовать разного рода санкции, вплоть до крупных штрафов и арестов. Поэтому запоминайте или сохраните себе эту информацию, а заодно покажите друзьям-путешественникам.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Надо сказать, что запрет на съемку власти разных стран взяли не с потолка. У одних они диктуются религиозными соображениями, у других есть опасения, что произведения искусства пострадают от постоянного воздействия фотовспышек.

Музей Анны Франк в Амстердаме

Некогда здесь был жилой дом, где жила известная многим еврейская девочка. Когда Нидерланды были оккупированы, она начала вести дневник, где детально описывала все события. Последняя запись в нем датируется августом 1944 года. Анна была арестована сотрудниками гестапо и вскоре скончалась в стенах концлагеря.

Квартал Красных фонарей

Располагается он здесь же, в Амстердаме. Если решите поснимать зазывающих клиентов жриц любви, можете остаться без смартфона или фотоаппарата. Многие работают тут инкогнито, втайне от родных и очень стыдятся своей профессии.

Национальный парк "Улуру-Ката-Тьюта" в Австралии.

Этот заповедник влючен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Тут по сей день проживают племена аборигенов. Считается, что если туристы-зеваки будут фотографировать сакральное место и выставлять кадры в соцсети, оно быстро утратит свою магическую силу.

Долина царей (Луксор, Египет)

Причина примерно та же, что и у аборигенов. Толпы путешественников норовят запечатлеть гробницы древних фараонов, хотя самих мумий в них давно нет. Они перенесены в специальный музей Каира.

Вестминстерское аббатство в Лондоне

Именно тут коронуют монархов. Но органичения на съемку здесь введены лишь частично. Категорически нельзя фотографировать внутреннее убранство церкви, а вот наружный фасад снимать вам никто не запретит.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Фреска "Тайная вечеря" Леонардо Да Винчи

Она находится в Милане, в монастыре Санта-Мария-Делле-Грацие. Картину всегда считали глубоко религиозной, несущей особую энергетику. Но любопытным туристам это не столь важно. Они стремятся всеми путями заполучить мини-копию шедевра на свой смартфон. Устав бороться с невеждами, сотрудники монастыря установили в одном из помещений точную копию фрески, разрешив снимать ее сколько душе угодно.

Пентагон

Территорию Минобороны США фотографировать запретили уже давно. Исключение сделали лишь для мемориала погибшим во время теракта с башнями-близнецами 11 сентября.

Сикстинская капелла

Фрески Боттичелли, Микеланджело, Перуджино доступны лишь для созерцания вот уже несколько лет. Раньше их можно было беспрепятственно снимать и никакой ответственности за это не предусматривалось. Но потом некая компания из Японии, проспонсировав реставрацию здания, выдвинула строгое требование. Теперь эксклюзивные права на съемку есть только у ее сотрудников, ну и еще у работников музея.

Мавзолей Ленина

Тут та же история, что и с аббатством. Снаружи щелкай вспышкой сколько влезет. А внутрь с фотоаппаратом даже не суйся, не пустят. На входе каждый посетитель проходит проверку с металлоискателем. Вся техника изымается.

Тадж-Махал

Усыпальница всегда была центром притяжения туристов по всему миру. Ее возводили огромными усилиями. 22 тысячи рабочих выкладывали стены из прозрачного мрамора, а после инкрустировали их драгоценными самоцветами. Фасад снимать вам никто не запретит, но внутри съемка недопустима. Придется "фотографировать" глазами и довольствоваться открытками, которые в Индии продают на каждом углу.

Источник фото: legion-media.ru