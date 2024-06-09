В чем разница между курортами Кавказских Минеральных Вод: вот как выбрать для себя подходящий

Кавказские Минеральные Воды очень популярны среди тех, кто предпочитает тихий отдых и уделяет особое внимание здоровью. Курорт состоит из четырех городов, и не все знают, в чем между ними отличия. Вот как выбрать подходящее для себя направление.

Пятигорск

Он считается самой развитой точкой курорта. В Пятигорске лечат заболевания нервной системы, сосуды, опорно-двигательный аппарат, органы пищеварения, кожные заболевания, вибрационную болезнь, а также профессиональные полиневриты.

Сейчас в городе действуют аж 23 скважины. Можно встретить как «Холодный нарзан», так и «Горячий нарзан», а также радоновые ванны — они облегчают состояние при проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

Также отдыхающие могут записаться на грязевые процедуры, для которых берут грязь с озера Тамбукан. Она эффективна при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также заболеваний, связанных с репродуктивной системой. На выбор туристам представлены разные виды лечения грязью: ванны, обертывания, аппликации.

Помимо лечения, в Пятигорске можно прогуляться и полюбоваться окружающей природой. Из достопримечательностей города можно выделить парк «Цветник» и Лермонтовскую галерею.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ессентуки

Этот курорт принимает гостей в течение целого года, а все из-за мягкого климата. Здесь хорошо и зимой, и летом, поскольку нет жары и духоты, так что гости чувствуют себя вполне комфортно.

На сегодняшний день в Ессентуки приезжают не только пенсионеры, но и семьи с детьми, а также молодежь. Курорт отлично подойдет для тех, кто хочет поправить здоровье органов пищеварения, печени, избавиться от расстройства обмена веществ, а также нормализовать работу желчных путей.

Одна из главных фишек курорта — питьевая галерея «Пятитысячник». Вход в нее свободный, а питьевую воду можно пить в любом количестве, но важно помнить, что увлекаться ей не стоит. В черте города находится около двадцати источников, но чаще всего для лечения используют воду из источников «Ессентуки-4», «Ессентуки-20», «Ессентуки-17» и «Ессентуки-2 (Новая)».

Также постояльцам доступно лечение грязью. В этом плане здесь все устроено так же, как и в Пятигорске. А что касается достопримечательностей, то туристам обязательно стоит заглянуть в Курортный парк, а из него пройтись до парка Победы.

Кисловодск

Этот город тоже является круглогодичным курортом. Его горный климат показан при лечении сердца и сосудов, а также органов дыхания. Воздух здесь благоприятно влияет на работу легких и улучшает состав крови — все потому что Кисловодск расположился на высоте 750-1200 метров над уровнем моря, в то время как остальные курорты находятся лишь на уровне 450-650 метров.

Для лечения здесь используют воду с источника Нарзан, а также грязь с озера Тамбукан.

Еще в Кисловодске находится огромный курортный парк — он находится на втором месте по площади в Европе. А все потому что он занимает аж целых 948 гекатров. Парк даже обзавелся лицензией на осуществление климатолечения. Здесь также можно заняться терренкуролечением — ходьбой в оздоровительных целях. Для этого в парке специально разработали несколько маршрутов разного уровня сложности.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Железноводск

Этот курорт стоит выбрать тем, кто нуждается в лечении болезней органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей. Так же как и на всех вышеописанных курортах, здесь доступно и лечение грязью.

В городе более 20 источников минеральной воды. А для лечения используют питьевую воду четырех бюветов: Лермонтовского, Славяновского, Смирновского и Западного.

Лечебный парк площадью в 200 гектаров — важная достопримечательность города, которую обязательно стоит посетить. Можно прогуляться по собственному маршруту или по лечебным дорожкам, которые здесь есть, как и в Кисловодске. А в западной части парка расположился дворец Эмира Бухарского.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru