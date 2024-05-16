Для чего дамы прошлых веков заводили маленьких собачек на самом деле

Изначально женщины заводили миниатюрных питомцев не ради того, чтобы за ними ухаживать и наряжать в модные комбинезоны.

В последние десятилетия во всем мире "развелось" немало дам с собачками. Девушки и женщины с карманными шпицами, чихуа-хуа, йорками разгуливают по улицам, демонстируя холеных, в красивых комбинезончиках мини-питомцев. Но изначально у моды на маленьких собачек была довольно приземленная, житейская подоплека.

Источник фото: legion-media.ru

Russian Look/Nikolay Titov/Globallookpress.com

Если вспомнить творения известных художников прошлого, многие из них норовили изобразить на потрете знатной дамы и её крошечного питомца. Этот живой аксессуар обычно могли себе позволить только очень состоятельные особы. Песики подчеркивали принадлежность женщин к высоким сословиям и придавали образу важности, как сегодня бриллиантовое украшение или брендовая сумочка.

Историки усмотрели в привычке всюду таскать с собой собачек и одну весьма странную для современных леди цель. Они использовали животных в качестве защиты от паразитов: клопов, вшей и других кровососов. Собаки являются более теплокровными, чем люди. И насекомые в первую очередь кусали именно их, а не хозяйку. Кроме того, в те времена не положено было часто мыться. И песик был по сути гарантом свежести и чистоты телесных покровов владелицы.

Источник фото: legion-media.ru

Alexander Legky/Globallookpress.com

А ещё питомцы служили... носовым платочком, ну или салфеткой на случай непредвиденных ситуаций. Выйдя из туалета, дама могла запросто вытереть руки и нос о шерсть любимца, если других доступных средств гигиены у нее с собой не было. Никто не считал эту привычку чем-то зазорным. Увидев, что женщина вытирает руки о собаку, люди, скорее, умилялись.

А вот с большими дородными псами на улице сложно было встретить хотя бы одну женщину. Простолюдинки и те не имели привычки выгуливать собак на поводке. Максимум, на что могли рассчитывать такие животные, — это сидеть на цепи около дома, охраняя хозяйские владения. Обычно это были беспородные дворовые собаки.

Салонные борзые, гончие и другие содержались в особых вольерах. Они помогали хозяевам на охоте и очень редко допускались в господский дом. Сегодня собаки тоже могут выполнять важные для людей функции: искать людей, запрещенные вещества и взрывчатку, мастерски охотиться, пасти овец и другой домашний скот. Но в большинстве своем они считаются членами семьи, с теми же правами, что и у хозяев.

Они спят на мягких диванах, едят дорогие корма, ходят в салоны красоты на груминг и даже маникюр. Кстати, некоторые специалисты по собачьим уходовым процедурами придумали для последнего отдельное словечко — «лапакюр».

Источник фото: legion-media.ru