В Ладожском озере есть своя Несси? Эти факты настораживают ученых

Ладожское озеро, самое большое в Европе, — не только памятник природы, но и источник многочисленных легенд. Местные жители десятилетиями рассказывают о загадочном существе, живущем на его просторах.
И хотя официальных доказательств нет, очевидцы продолжают утверждать: монстр существует.
«Ладожская Несси» — миф или реальность?
Первое упоминание о странном существе, которое рвало рыбацкие сети и ни разу не попадалось в них, можно найти в записях Валаамского монастыря. Уже в XX веке были зафиксированы десятки историй: свидетели — от школьников до пенсионеров — описывали существо с длинной шеей и маленькой головой.
Самым подробным стало свидетельство жителя Мантсинсаари, который запомнил даже выражение глаз загадочного монстра: «в них была свирепость и злоба».
Все рассказы удивительно похожи — и в географии, и в описаниях. Последнее известное наблюдение зафиксировано в 2002 году, когда очевидец описал гигантское существо в заливе у заката, издававшее «шипящие звуки».
Экспедиции по следам «ладожской Несси» так и не состоялось, поэтому существо продолжает жить в пространстве мифов и предположений.
Баррантиды — гул, от которого леденеет кровь
Если легенды о монстре — дело веры, то «баррантиды» — явление вполне реальное. Это гулкие подводные звуки, похожие на колокольный звон, удары молота или даже артиллерийские залпы. Звук может быть единичным, а может длиться до двух часов, сопровождаясь бурлением воды.
Учёные пока не пришли к единому объяснению. По одной версии, виноваты колебания уровня воды и связанные с ними геологические процессы.
По другой, более пугающей — Ладожское озеро может быть древним спящим вулканом, и «баррантиды» — это отголоски его скрытой активности. Сравнение с Флегрейскими полями в Италии, где земля буквально «плавает» над магмой, звучит тревожно.
На грани мифа и науки
Ладожское озеро — это не просто водоём. Это природная аномалия, где легенды о монстрах соседствуют с научно зафиксированными звуками, происхождение которых остаётся загадкой, отмечает «Кириллица».
Быть может, однажды учёные раскроют все тайны озера. А пока — остаётся слушать истории, в которых столько же фольклора, сколько и неразгаданной правды.