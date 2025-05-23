В Ладожском озере есть своя Несси? Эти факты настораживают ученых

Напомним, что около 91% морских существ остаются неизученными. Но и с пресноводными исследователям мало что понятно.

Ладожское озеро, самое большое в Европе, — не только памятник природы, но и источник многочисленных легенд. Местные жители десятилетиями рассказывают о загадочном существе, живущем на его просторах.

И хотя официальных доказательств нет, очевидцы продолжают утверждать: монстр существует.

«Ладожская Несси» — миф или реальность?

Первое упоминание о странном существе, которое рвало рыбацкие сети и ни разу не попадалось в них, можно найти в записях Валаамского монастыря. Уже в XX веке были зафиксированы десятки историй: свидетели — от школьников до пенсионеров — описывали существо с длинной шеей и маленькой головой.

Самым подробным стало свидетельство жителя Мантсинсаари, который запомнил даже выражение глаз загадочного монстра: «в них была свирепость и злоба».

Все рассказы удивительно похожи — и в географии, и в описаниях. Последнее известное наблюдение зафиксировано в 2002 году, когда очевидец описал гигантское существо в заливе у заката, издававшее «шипящие звуки».

Экспедиции по следам «ладожской Несси» так и не состоялось, поэтому существо продолжает жить в пространстве мифов и предположений.

Баррантиды — гул, от которого леденеет кровь

Если легенды о монстре — дело веры, то «баррантиды» — явление вполне реальное. Это гулкие подводные звуки, похожие на колокольный звон, удары молота или даже артиллерийские залпы. Звук может быть единичным, а может длиться до двух часов, сопровождаясь бурлением воды.

Учёные пока не пришли к единому объяснению. По одной версии, виноваты колебания уровня воды и связанные с ними геологические процессы.

По другой, более пугающей — Ладожское озеро может быть древним спящим вулканом, и «баррантиды» — это отголоски его скрытой активности. Сравнение с Флегрейскими полями в Италии, где земля буквально «плавает» над магмой, звучит тревожно.

На грани мифа и науки

Ладожское озеро — это не просто водоём. Это природная аномалия, где легенды о монстрах соседствуют с научно зафиксированными звуками, происхождение которых остаётся загадкой, отмечает «Кириллица».

Быть может, однажды учёные раскроют все тайны озера. А пока — остаётся слушать истории, в которых столько же фольклора, сколько и неразгаданной правды.