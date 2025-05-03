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В Петербурге даже заброшенные лифты могут стать достопримечательностью: этот деревянный видно с улицы

Опубликовано: 3 мая 2025 19:01
старый дом
В Петербурге даже заброшенные лифты могут стать достопримечательностью: этот деревянный видно с улицы
Фото: Городовой.ру

Место уникальное, другого такого вы не найдете.

В Петербурге можно наткнуться на удивительные вещи, если просто свернуть с привычной дороги. Так, во дворе на 3-й Советской улице спрятался настоящий раритет — старинный пассажирский лифт в деревянной шахте. Он стоит здесь уже много лет и словно выпал из другого времени.

Эти подъёмные машины начали устанавливать в СССР ещё в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Деревянная каркасно-приставная шахта, распашные двери, простая и одновременно трогательная конструкция — сегодня такое встретить почти невозможно. Современные аналоги давно делают из металлопластика, а здесь сохранился настоящий кусочек той эпохи, когда дерево в строительстве еще держало удар.

Лифт приютился на фасаде дома, построенного в 1914 году. Двор сам по себе тоже заслуживает внимания: арка рядом настолько низкая, что взрослому человеку приходится нагибаться, чтобы пройти. Ощущение, будто попал в другой Петербург — тишина, старая штукатурка, запах сырости и вековая усталость стен, отмечает мужчина, поделившийся снимками достопримечательности на Дзене.

Хотя заброшенный лифт до сих пор держится на месте, осторожность здесь явно не помешает — никто не даст гарантии, что он не решит однажды обрушиться. Прогуляться к этому месту стоит хотя бы ради ощущения, что наш город умеет прятать настоящие артефакты в самых обычных дворах.

Найти этот необычный лифт можно по адресу: 3-я Советская улица, дом 10, вход со стороны 4-й Советской. И если будете рядом, обязательно загляните — такие уголки Петербурга незаметны на первый взгляд, но именно они хранят его живую историю.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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